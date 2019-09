Un pui de pantera a creat agitatie intr-un oras din Franta (Video)

Locals in the French city of Lille received an unusual visitor a black panther spotted prowling residential rooftops. #9News pic.twitter.com/ZSe3Ya5k1r - Nine News Melbourne (@9NewsMelb) September 20, 2019

Ziare.

com

Animalul a scapat printr-o fereastra ramasa deschisa dupa ce stapanul lui a plecat in vacanta, a scris presa franceza.Politistii, pompierii si reprezentanti ai National Wildlife Conservation Authority au colaborat pentru a prinde animalul care a creat agitatie in oras."Este frumoasa, e minunat sa o vezi in realitate", a spus un localnic.Zeci de oameni au vazut pantera mergand pe acoperisurile caselor. Ea a fost calma in tot acest timp, luand din cand in cand o pauza pentru a examina pisicile domestice si pentru a privi un tren care trecea prin apropiere."In 20 de ani de munca nu am vazut asa ceva", a spus un politist.In final, pantera a revenit acasa, iar pompierii au blocat fereastra ramasa deschisa.