"Un submarin francez disparut in urma cu 50 de ani a fost gasit"

In doar patru minute, submarinul s-a scufundat. In ciuda eforturilor depuse in timpul operatiunilor de salvare, dar si apoi, epava nu a fost gasita. Pana acum.Florence Parly, ministrul Fortelor Armate din Franta, a anuntat, luni, ca submarinul a fost gasit in Toulon, conform L'Obs "Este un succes, o usurare si o provocare tehnica", a declarat Parly.Epava a fost localizata la 45 de kilometri distanta de tarm, la o adancime de 2.370 de metri. Submarinul a fost descoperit de o nava americana venita saptamana trecuta in zona pentru a participa la cautari.Este aceeasi nava care in 2018 a gasit submarinul "San Juan" care disparuse in 2017, cu 44 de oameni la bord.A.G.