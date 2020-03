Un tren de mare viteza a deraiat in Franta: Mai multe persoane sunt ranite (Foto&Video)

DIRECT - Accident du TGV Strasbourg-Paris: 21 blesses dont l'un en urgence absolue (bilan prefecture du Bas-Rhin) https://t.co/Ry7GvU7kZf pic.twitter.com/Z6Tq4aNnx7 - France Bleu Alsace (@bleualsace) March 5, 2020

21 de persoane au fost ranite, dintre care una este in stare grava. Mecanicul TGV-ului, care a fost "ranit grav", a fost evacuat cu un elicopter si este spitalizat, a indicat compania feroviara franceza SNC."Locomotiva a iesit de pe sine" la 30 de kilometri nord de Strasbourg, a indicat o purtatoare de cuvant a SNCF, fara a oferi alte detalii, transmite AFP.Pompierii s-au deplasat la locul accidentului si a fost activat un centru operational, a indicat prefectura Bas-Rhin.Pe website-ul sau, SNCF a precizat ca "traficul este intrerupt de la 07:50 ca masura de securitate, din cauza unui incident la un TGV la Vendenheim, intre Strasbourg si Paris-Est".Trenul parasise gara centrala din Strasbourg la ora locala 07:19 (06:19 GMT)."Trenul a franat, a iesit de pe sine, nu este cazut pe o parte, ci doar inclinat", a explicat o pasagera care s-a aflat in primul vagon. Ea a adaugat ca nu exista raniti in vagonul sau si ca toti pasagerii au fost scosi in siguranta din tren.Primele imagini de la locul accidentului difuzate de Les Dernieres Nouvelles d'Alsace (DNA) arata locomotiva avariata.