Vestele Galbene au ocupat Galeriile Lafayette din Paris

Imagini de la fata locului arata manifestanti asezati pe podeaua centrului comercial si cantand "Joyeux Anniversaire", marcand astfel un an de cand aproape 300.000 de demonstranti purtand veste galbene obligatorii pentru automobilisti au iesit in strada pentru a protesta fata de cresterea taxelor pe combustibil.Manifestantii de la Galeriile Lafayette au fost evacuati de politie duminica spre seara, fara sa se inregistreze violente, spre deosebire de manifestatiile de sambata la care au avut loc confruntari cu fortele de ordine."Vestele Galbene" isi anuntasera anterior intentia de a ocupa in acest weekend un mare centru comercial, ca o forma a lor de protest impotriva societatii de consum.Incepute pe 17 noiembrie 2018 ca un protest impotriva cresterii accizelor la combustibil, manifestatiile "Vestelor Galbene" desfasurate la Paris si in alte orase ale Frantei s-au transformat intr-o contestare a presedintelui Emmanuel Macron si au fost marcate de arestari masive - unele cu caracter preventiv -, acte de vandalism si interventii ale fortelor de ordine folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apa si lansatoare de gloante de cauciuc "flash-ball" (LBD), din cauza acestora din urma peste 20 de protestatari pierzandu-si un ochi. Numerosi manifestanti au fost judecati in regim de urgenta, unii fiind condamnati la inchisoare cu executare.Desfasurate de atunci in fiecare sambata, protestele au scazut treptat in intensitate incepand din primavara pana cand aproape s-au stins.