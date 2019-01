"Vestele galbene" participa la alegerile europene. De unde iau voturi si ce sanse au

Ingrid Levavasseur, cap de lista

Sanse de succes incerte

Ziare.

com

O lista a "vestelor galbene" va afecta scorul tuturor partidelor la alegerile europarlamentare, dar in primul rand al Adunarii Nationale (fostul Front National) condus de Marine Le Pen.Intreg spectrul politic, de la comunisti la cei din Adunarea Nationala saluta asadar acest anunt, pe care-l vad ca o manifestare a democratiei, scrie, intr-o ampla analiza.Deputatul republican Ciotti il vede ca pe un fapt "pozitiv", iar Olivier Faure, prim-secretarul Partidului Socialist a declarat pentru France Inter: "De departe prefer sa vad veste galbene care se confrunta in cadrul unui scrutin decat sa-i aud pe cei care cheama la organizarea de 'nopti galbene' si care in realitate sunt in deriva".Executivul francez a aplaudat, de asemenea, initiativa. Purtatorul de cuvant Benjamin Griveaux estimeaza ca "procesul va fi unul interesant", spunand ca este "mai sanatos ca dezbaterea sa se faca la urne, cu fetele descoperite, decat in spatele unor pseudonime, sub anonimatul retelelor sociale, sau in strada, cu cagule"."Comitetul de initiativa cetateneasca" a difuzat miercuri o lista initiala de zece nume, in frunte cu Ingrid Levavasseur, o asistenta medicala din Normadia, de 31 de ani, o figura cunoscuta a miscarii. Lista ramane sa fie completata, insa pentru multe partide nu suna foarte bine.Ugo Bernalicis, deputat al Frantei Nesupuse din regiunea de nord, spune ca lista "face jocul lui Emmanuel Macron": "Va dispersa vocile progresiste, sau in tot cazul, pe cei care se opun guvernantilor, in loc sa le concentram, sa le focalizam intr-o forta de opozitie centrala", a declarat acesta miercuri pentru France Info.Sondajul Elabe realizat pentru postul BFMTV, publicat tot miercuri, si realizat inainte de publicarea listei initiale cu nume de candidati, sustine ca o lista a vestelor galbene ar ajunge pe locul al treilea la alegerile din 26 mai, cu 13% din voturi, in spatelei Republicii in mars a lui Macron (LREM, 22,5%) si al Adunarii Nationale al lui Le Pen (RN, 17,5%).Este un scor care "arata ca exista posibilitatea ca furia exprimate in strada sa se traduca intr-o expresie politica", sustine intr-o analiza Bernard Sananes, presedintele Centrului de sondaje Elabe.O tendinta se contureaza clar: o eventuala lista a "vestelor galbene" va afecta scorul tuturor, luand cel putin trei procente de la Adunarea Nationala a lui Le Pen si un procent de la partidul lui Macron.Matematic, o asemenea situatie avantajeaza partidul lui Macron, care isi mareste avansul fata de oponentii politici principali."In mod paradoxal, cei care au cel mai mult de castigat din urma unei liste a vestelor galbene sunt guvernantii, in timp ce partidul lui Le Pen, care sustine protestele, va pierde serios" noteaza Gael Sliman, presedintele Institutului Odoxa pentru AFP. In aceste conditii "Partidul de guvernare nu are decat sa taca si sa nu faca nimic, si va avea doar foloase."De aici probabil si acuzele ca majoritatea de guvernare este cea care a manevrat din culise consituirea acestei liste. Delegatul majoritatii, Stanislas Guerini, a negat aceste acuzatii intr-o conferinta de presa, joi, constatand doar ca "vestele galbene doresc sa aiba o expresie politica".Pentru celelalte partide va fi foarte dificil sa critice o formatiune politica ce apare direct din acea miscare, pe care ei au tot sustinut-o de mai bine de doua luni si pe care au dorit sa o manevreze pentru propriile interese, unele formatiuni declarand ca sunt dispuse sa primeasca pe listele lor reprezentanti ai vestelor galbene.Adunarea Nationala, confruntata cu riscul aparitiei unui asemenea concurent, a denuntat deja o "manipulare politica", Marine Le Pen atacandu-l pe Hayk Shahinyan, viitorul director de campanie a vestelor galbene, amintind de trecutul acestuia de membru al organizatiei de tineret a Partidului Socialistilor.Presedintele partidului "Debout La France", Nicolas Dupont-Aignan, sustinator fervent al manifestantilor, se intreaba daca nu este vorba despre o lovitura politica a afaceristului Bernard Tapie, proprieter al jurnalului 'La Provence' care a devenit o platforma de exprimare a vestelor galbene, si mai ales a liderului acestora Ingrid Levavasseur."Nu avem nicio legatura cu Tapie", a replicat joi Hayk Shahinyan.Lista de candidati trebuie sa contina in final 79 de nume, iar completarea ei se anunta foarte dificila. In primul rand miscarea vestelor galbene a fost marcata de la inceput de divergente profunde, asa ca nu e deloc sigur ca se vor pune de acord. O postare al lui Eric Drouet, un alt lider al protestatarilor, creatorul grupului "Franta infuriata" care promoveaza vestele galbene pe Facebook, sustine ca "Aceste asa-zise candidaturi spontane nu reprezinta in niciun fel vestele galbene si fac jocul lui Macron".Jean Garrigues, profesor de Stiinte Politice la Universitatea din Orleans, noteaza pentru RTL: "Tema democratiei directe, element central la protestatari, este in directa contradictie cu ideea de lista electorala, unde exista un proces de selectie a candidatilor, formarea unei ierarhii, alegerea un cap de lista."Intreg acest exercitiu s-ar putea intoarce impotriva initiatorilor, avertizeaza Gael Sliman de la Institutul Odoxa, citat de Les Echos: "Fie se pun de acord si vin cu mesaje clare, chiar daca nu vor fi pe placul tuturor; fie nu reusesc sa se inteleaga, iar lipsa de coeziune nu este iertata niciunui partid politic atunci cand se prezinta la alegeri."