Violente in Franta dupa castigarea Cupei Mondiale: Masini incendiate, sute de oameni arestati si doi morti (Video & Foto)

Additional Footage Of Smashed Cars During World Cup Celebrations In Paris pic.twitter.com/FoONxCizqV - Breaking911 (@Breaking911) 16 iulie 2018

Multiple Vehicles Have Been Flipped & Damaged Throughout The Night In Paris pic.twitter.com/9ZskID8Rfw - Breaking911 (@Breaking911) 16 iulie 2018

Police Continue Using Force To Disperse Small Crowds Throughout Paris pic.twitter.com/MwSQthPNag - Breaking911 (@Breaking911) 16 iulie 2018

Scene In Paris Following World Cup Victory pic.twitter.com/wUWPhAnGs7 - Breaking911 (@Breaking911) 16 iulie 2018

A sample of Champu #RowdyRajdeep @sardesairajdeep's "multi-racial multi-cultural democracy" in football at work in France after their #WorldCupFinal victory yesterday pic.twitter.com/i997Nk9Px7 - KaushikMukherjee🇮🇳 (@kush07) 16 iulie 2018

In orasul Annecy, un barbat de 50 de ani a murit, cand si-a rupt gatul in urma unei sarituri provocata de bucurie. Si in Saint-Felix un tanar de 30 de ani a murit dupa ce a intrat cu masina in copac in timp ce sarbatorea victoria, arata Mirror In noaptea de duminica spre luni, sute de masini au fost distruse pe strazule Parisului.Incidentele au izbucnit imediat dupa miezul noptii, oamenii refuzand sa plece de pe strazi. Politia a folosit forta pentru a dispersa multimea. In urma declansarii violentelor, autoritatile au oprit tot transportul in comun, inclusiv metroul.Numeroase magazine au fost incendiate in timpul violentelor. Geamurile magazinelor din apropiere de Arcul de Triumf au fost sparte, iar politistii care au intervenit au fost atacati de oamenii de pe strazi. In urma violentelor, bulevardul Champs Elysees a ramas inchis si luni dimineata.Si in Lyon, Bordeaux si Marsilia au avut loc violente duminica noapte.