Violente in Franta dupa ce un tanar a fost ucis de politie: Mai multe masini au fost incendiate, dar si un centru comercial (Foto&Video)

Groups of young people clashed with police in the western French city of #Nantes late Tuesday after a 22-year-old man was shot dead by an officer during a police check https://t.co/C1Un8HJVyh pic.twitter.com/0mloYMhKEw - Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 4 iulie 2018

Ziare.

com

Faptele s-au derulat in jurul orei 20:30 (18:30 GMT) in cursul verificarii unui vehicul despre care politia avea informatii ca fusese implicat intr-o serie de infractiuni. Potrivit sefului politiei regionale, Jean-Christophe Bertrand, "soferul, pretinzand ca a iesit din masina, a lovit un agent de politie", care a fost ranit usor la genunchi, informeaza AFP."Unul dintre colegii sai a deschis focul asupra tanarului si acesta, din pacate, a decedat", a adaugat el.Potrivit surselor de politie, tanarul a fost lovit la (artera) carotida si a murit la sosirea la spital.O ancheta a fost deschisa pentru a se "stabili circumstantele in care politistul a facut uz de arma de serviciu", a precizat pentru AFP procurorul din Nantes, Pierre Sennes.Decesul a generat violente urbane in mai multe cartiere ale orasului, cu tineri inarmati cu cocteiluri Molotov: numeroase vehicule au fost incendiate si un centru comercial a fost partial cuprins de flacari.Un locuitor al unuia dintre cartierele afectate de violente vine sa intregeasca imaginea dezastrului, afirmand ca a "auzit si detunaturi"."Am vazut ca ardea peste tot: au dat foc la pubele si masini. Erau pe cale sa sparga totul. Totul a durat mult timp"."Primele mele ganduri sunt la acest tanar mort, la familia lui, la toti locuitorii acestui cartier, la locuitorii din cartierele noastre", a spus Johanna Rolland, primarul orasului Nantes. "Politia si justitia in independenta sa vor trebui sa clarifice in cea mai completa transparenta ceea ce s-a intamplat in aceasta seara", dar "urgenta din aceasta seara este apelul la calm in cartierele noastre", a insistat ea.Situatia parea sa se fi calmat putin inainte de 03:00 in cele trei cartiere afectate de violente. Nu au fost operate arestari, potrivit unei surse de politie. Aproape 200 de agentie de politie au fost mobilizati, conform AFP.