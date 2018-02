Zapada a provocat haos la Paris. S-a inchis pana si Turnul Eiffel (Foto)

Record 700km of traffic jams around Paris tonight because of the snow & @BFMTV has a reporter on every single road intersection pic.twitter.com/VNX7FJJu2o - Peter Allen (@peterallenparis) February 6, 2018

Desi stratul de zapada nu a depasit 10 centimetri, pe strazi s-au format ambuteiaje si multi soferi au fost nevoiti sa isi abandoneze masinile si sa isi continue drumul pe jos.Autoritatile au decis sa opreasca circulatia autobuzelor si au inchis si Turnul Eiffel, multi turisti fiind dezamagiti ca nu pot vedea de sus Parisul imbracat in alb, informeaza The Guardian In regiunea Paris, traficul a fost interzis pentru vehiculele care depasesc 7,5 tone, iar localnicii au fost sfatuiti sa renunte la a se mai deplasa cu masinile personale. "Suntem blocati aici, ne este frig, nu avem mancare sau toaleta. Nu stiu cand voi putea sa plec", a declarat soferul unui camion pentru AFP.Meteorologii spun ca, in noaptea de miercuri spre joi, temperaturile pot ajunge si la minus 10 grade Celsius.La sfarsitul lunii trecute, Parisul a fost inundat in urma ploilor torentiale, iar nivelul Senei a ajuns pana la aproape 6 metri.C.S.R.