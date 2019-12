Zi cruciala pentru guvernul francez, care discuta reforma pensiilor. Se anunta proteste masive

Ziare.

com

Manifestantii vor sa oblige guvernul sa renunte la instituirea unui 'sistem universal' de calculare a pensiei, pe baza de puncte, in locul celor 42 de regimuri existente, si care sa fie 'mai just' si echilibrat financiar.Majoritatea francezilor sustin greva, temandu-se de o precarizare a situatiei pensionarilor in urma reformei.Mai multe sute de mii de persoane au manifestat din nou marti pe tot cuprinsul Frantei impotriva controversatei reforme a pensiilor ce urmeaza sa fie prezentata miercuri de executiv, greva continuand mai ales in sectorul transporturilor, relateaza AFP.Ministerul de Interne a comunicat ca la proteste au luat parte 339.000 de manifestanti, dintre care 31.000 la Paris, in timp ce principala confederatie sindicala GGT a anuntat o participare de 885.000 de persoane.Participarea a fost insa in scadere fata de prima zi de mobilizare, 5 decembrie, cand ministerul comunicase o prezenta de 806.000 manifestanti pe intreg teritoriul.Marti, transporturile publice au fost din nou paralizate, pentru a sasea zi consecutiv, la fel si activitatea unora dintre scoli.Sapte din cele opt rafinarii din tara au fost blocate, potrivit sindicatelor. Transportul aerian a fost partial afectat de o greva a controlorilor de trafic.Miercuri, traficul feroviar al companiei nationale SNCF si cel al transporturilor pariziene (RATP) va fi in continuare puternic perturbat. Va circula doar un tren de mare viteza din patru, iar la Paris vor fi inchise zece linii de metrou, au anuntat cele doua societati.