Ziua Frantei: Spectacol futurist deasupra bulevardului Champs-Elysees (Foto&Video)

Aceasta platforma zburatoare propulsata de cinci reactoare cu jet de aer "va permite testarea diferitelor utilizari, de exemplu o platforma logistica zburatoare sau chiar o platforma de asalt" pentru militari, comentase in ajun ministrul fortelor armate Florence Parly la postul de radio France Inter.Campion al Europei si al lumii la jet-ski, acest francez din Marseille, in varsta de 40 de ani, a zburat mai intai deasupra apei.Motorul, o veritabila masina zburatoare autonoma, alimentata cu kerosen, are cinci mini turboreactoare care ii permit sa decoleze si sa zboare cu o viteza de pana la 190 km/h, cu o autonomie de circa 10 minute.Acum, Franky Zapata vrea sa mearga si mai departe. La 25 iulie, vrea sa reediteze performanta aviatorului francez Louis Bleriot care, in 1909, a efectuat primul zbor complet deasupra unei intinderi mari de apa intr-un aparat mai greu decat aerul, cand a traversat Canalul Manecii.Pentru aceasta incercare, Zapata va trebui, pentru prima data, sa isi alimenteze cu carburant Flybord-ul in timpul zborului.