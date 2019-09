14 oameni sunt in spital dupa ce o tigaie a explodat la un targ culinar in Germania: 6 sunt in stare grava

Ziare.

com

Sase dintre raniti se afla in stare grava si au fost transportati pe calea aerului, cu un elicopter al serviciilor de urgenta, la spitale de specialitate din zonele Ruhr si Koln, a adaugat el.Politia - care a lansat o ancheta - suspecteaza ca grasimea aflata intr-o tigaie a luat foc. Desi nu este clar deocamdata ce anume a provocat explozia, politia a exclus o acumulare de gaz si considera ca, cel mai probabil, precipitatiile care s-au produs in zona ar fi intrat in contact cu grasimea care fierbea intr-una dintre tigaile folosite la targul culinar.O echipa extinsa de salvatori si pompieri a fost desfasurata la locul exploziei.Politia nu a putut confirma cati oameni se aflau la festivalul desfasurat in orasul Freudenberg in momentul exploziei.