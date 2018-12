Accident cu trasuri in Germania: 20 de oameni au fost raniti

Ziare.

Trasurile se deplasau pe un teren inzapezit in ziua de Craciun, in statul Bavaria, cand prima dintre ele a trebuit sa se opreasca la o trecere de cale ferata.Dintr-un motiv necunoscut, cea de a doua nu a reusit sa opreasca, ci a intrat in prima si s-a rasturnat cu tot cu pasageri.Dintre raniti, 18 au suferit rani minore sau medii, in timp ce doua persoane au fost ranite grav. Una dintre persoanele ranite grav a trebuit sa fie transportata de urgenta la spital cu elicopterul.Politia investigheaza daca nu cumva accidentul soldat cu 20 de raniti a fost provocat de neglijenta.