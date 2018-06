Aeroport evacuat in urma unei pene de curent: Avioanele nu aterizeaza si nici nu decoleaza

@HamburgAirport - Stromausfall. Nichts geht mehr. Zumindest im Terminal 2. Geht auch keine Ansage, was ist, und wie es weitergeht!? - Harald Ehren (@ehrenwort) June 3, 2018

Drept urmare, autoritatile au evacuat toti oamenii aflati in incinta, operatiune care a avut loc in jurul orei locale 10.00 (11.00, ora Romaniei), potrivit presei germane Pana de curent afecteaza toate terminalele. Potrivit primelor informatii, ar fi fost vorba de un scurtcircuit, iar tehicienii nu reusisera pana la pranz sa rezolve problema.Pasagerii si-au exprimat frustrarea pe Twitter si au precizat ca, practic, nu mai mergea nimic: de la porti, lumini, lifturi, benzi pentru bagaje pana la sistemul de ventilatie.Potrivit unui purtator de cuvant al eroportului din Hamburg, oamenii aflati in incinta au fost evacuati ca masura de siguranta, caci nu stiu daca detectoarele de fum functioneaza sau nu fara electricitate.Aeroportul din Hamburg este al cincilea cel mai mare aeroport din Germania , tranzitat de 17 milioane de pasageri anual.T.B.