Sute de moldoveni traficati si angajati ilegal in Germania. Erau terorizati de rusi cu arme cu electrosocuri

In urma raziei de amploare efectuata de politia germana in Hamburg, Bremen, Saxonia Anhaltina si Saxonia Inferioara, au fost arestati preventiv principalii suspecti.Oamenii erau exploatati la maximum, platiti cu salarii de mizerie si traiau in conditii precare. Cei mai multi erau plasati in posturi de gardieni, fiind platiti cu mult sub salariul minim pe economie. Din banii castigati - de regula circa 500 de euro, muncitorii erau obligati sa-si plateasca si chiriile (300 de euro), cazarea nefiindu-le asigurata.In jur de 800 de politisti si vamesi germani au participat la aceasta actiune, cercetand 16 locuinte si birouri in patru landuri germane, a confirmat purtatorul de cuvant al politiei din orasul Pirna, in landul Saxonia.Multi dintre cetatenii moldoveni detineau carti de identitate romanesti falsificate sau modificate probabil chiar de traficanti.Un purtator de cuvant al procuraturii din Luneburg, in landul Saxonia Inferioara, a declarat ca "cercetarile se desfasoara doar impotriva traficantilor si nu impotriva celor traficati".Dupa o prima analiza, nu se stie exact daca si cati dintre muncitorii moldoveni detin si cetatenie romana reala.Ambasada Republicii Moldova la Berlin nu a fost contactata inca (marti) de niciun cetatean moldovean in cauza, pentru servicii consulare. In schimb, procuratura din Luneburg a transmis ca autoritatile germane colaboreaza pentru solutionarea acestui caz cu cele de la Chisinau.La randul sau, ambasadorul Republicii Moldova la Berlin, Oleg Serebrian, a declarat ca au fost solicitate Ministerului federal de Interne informatii suplimentare despre acest caz.Se pare ca traficantii ii supravegheau si chiar terorizau pe muncitorii moldoveni. "In momentul de fata sunt cercetati 13 suspecti", inclusiv capii bandei, care au fost arestati preventiv la Hamburg, spune purtatorul de cuvant al procuraturii Luneburg.Doi dintre acestia sunt cetateni germani si unul cetatean rus, cu varste cuprinse intre 30 si 43 de ani.Conform unor surse neoficiale ce doresc sa-si pastreze anonimatul s-ar parea ca cei doi cetateni germani ar fi de origine rusa. In timpul raziei, politia germana a confiscat munitie si arme cu electrosocuri. Au mai fost gasite in locuintele perchezitionate droguri si cateva mii de euro cash.Persoanele care detin pasaport moldovenesc au dreptul la sedere 90 de zile consecutive pe teritoriul UE, dar nu pot munci fara a obtine drept de munca.