Alerta in Germania: Cel putin 14 oameni au fost injunghiati intr-un autobuz

Ziare.

com

Potrivit surselor citate de site-ul LubeckerOnline, 12 persoane sunt ranite usor, iar doua sunt in stare grava.Autorul atacului, un barbat de peste 30 de ani care sustine ca este din Iran, a fost retinut.Politia germana a confirmat incidentul. "In Lubeck are loc o operatiune de amploare. Incercam sa aflam motivul atacului", a comunicat Politia regionala.Printre persoanele ranite se numara si soferul autobuzului de transport in comun. Incidentul a avut loc in zona Kucknitz din oraselul Lubeck, in apropierea unei statii de autobuz.