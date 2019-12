Alerta in Stuttgart: Un sofer care a incercat sa comita un atac a fost impuscat mortal de politie

Ziare.

Incidentul a avut loc in cursul noptii de vineri spre sambata in zona Vaihingen din Stuttgart.Un individ in varsta de 32 de ani a fost urmarit de politie deoarece patrunsese cu un vehicul pe contrasens, doborand un panou publicitar. In momentul in care a fost blocat, a incercat sa atace agentii cu un obiect ascutit."Suspectul a incercat sa atace agentii cu un obiect ascutit avand lungimea de circa 70 de centimetri", a transmis Politia din Stuttgart.Agentii de politie au deschis focul spre suspect. Acesta a fost transportat in stare grava la spital si a decedat.Autoritatile germane incearca sa afle motivul pentru care soferul a fugit de politie si a incercat sa atace agentii.