Ambasadorul american la Berlin este indezirabil stangii germane, care cere expulzarea diplomatului

Ziare.

com

Richard Grenell a starnit nemultumiri dupa ce a declarat, duminica, site-ului de extrema dreapta Breitbart, ca vrea sa "sustina" dreapta dura in Europa. Mai mult, ambasadorului i se reproseaza ca se comporta ca un "vicecancelar german", prin organizarea de intrevederi cu lideri ai altor tari de prim rang aflati in trecere prin capitala germana.Liderul social-democrat Martin Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, a cerut marti rechemarea ambasadorului la Washington. 'Ceea ce face acest om este unic in diplomatia internationala', a declarat Schulz pentru dpa. 'Daca ambasadorul german la Washington ar spune ca este la post pentru a intari Partidul Democrat, el ar fi imediat expulzat', a adaugat Schulz, dupa ce l-a acuzat pe Grenell pe Twitter, afirmand ca actioneaza ca 'un ofiter colonial al extremei drepte'.Una dintre personalitatile de seama ale stangii radicale germane, Sahra Wagenknecht, a cerut de asemenea plecarea "imediata" a ambasadorului, venit la post in urma cu doar o luna.Nemultumirea incepe sa creasca si in guvernul condus de Angela Merkel. "Grenell vrea sa intareasca curentele din Europa care cauta sa stopeze si chiar sa inverseze procesul de unitate europeanT, a estimat marti un responsabil pentru politica externa al partidului conservator al cancelarului federal, Jurgen Hardt.Nici in tara sa, ambasadorul Grenell nu este privit cu cei mai buni ochi.Senatoarea Jeanne Shaheen a amintit ca ambasadorii "nu trebuie sa se amestece in politica locala sau regionala sustinand partide politice, candidati sau cauze. Daca ambasadorul Grenell nu vrea sa se abtina de la declaratii politice, el trebuie sa fie rechemat imediat".Astfel, o convorbire inaugurala prevazuta de multa vreme pentru miercuri intre ambasadorul american la Ministerul german de Externe cu un secretar de stat, capata o alura de convocare. 'Vom avea fara indoiala lucruri sa ne spunem', a avertizat marti seful diplomatiei germane, Heiko Mass.Berlinul a cerut deja luni, in urma interviului de pe Breitbart, "o clarificare" din partea lui Grenell, acuzat ca nu respecta regulile de neamestec si neutralitate ale reprezentantilor diplomatici.Potrivit interviului acordat Breitbart si publicat duminica, diplomatul a declarat ca a fost contactat de "numerosi conservatori din toata Europa" care i-au impartasit sentimentul unei 'actuale renasteri' a acestei miscari politice, amplificata de esecul formatiunilor politice de stanga."Vreau sa sustin si alti conservatori din intreaga Europa, alti oficiali", a adaugat el, o declaratie cel putin neobisnuita venita din partea unui ambasador care ar trebui sa aiba o pozitie neutra.