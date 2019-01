Ambasadorul Germaniei, despre actiunile de discreditare a minoritatii germane in Romania

Ziare.

"Pe tot parcursul anului trecut, dar, desigur, in special la 1 decembrie, am sarbatorit impreuna 100 de ani de la formarea Romaniei moderne. Anul acesta, aniversam in mod deosebit 100 de ani de la adeziunea unor comunitati etnice si minoritati la noul stat. Votul germanilor din Bucovina, din noiembrie 1918, a fost urmat, la 8 ianuarie 1919, de Adunarea Sasilor de la Medias, apoi de adeziunile germanilor din Basarabia si ale svabilor banateni. Acestea reprezinta evenimente de amploare, festive si pline de simboluri in istoria noului stat. In orice conditii. Insa, in contextul politic actual, in care unele forte din tara continua sa considere oportuna discreditarea rolului minoritatii germane in aceasta Romanie comuna, aceste evenimente sunt mai relevante decat oricand", a spus diplomatul german, la simpozionul "Hotararea de Adeziune a Sasilor la Unirea cu Romania la 100 de ani", organizat la Medias.Potrivit ambasadorului, in cazul minoritatii germane, prin actul de acum un secol, se poate vorbi despre aderare si incluziune in noul stat modern roman sau chiar de alipire din proprie vointa."Insa eu doresc sa o numesc ceea ce a si fost, in esenta: Declaratia de loialitate, fara echivoc, a minoritatii germane fata de noul stat - bazata pe increderea in noile drepturi garantate, si anume egalitatea politica si culturala cu populatia majoritara", a subliniat seful reprezentantei diplomatice a Germaniei la Bucuresti.Cord Meier-Klodt sustine ca declaratia din urma cu 100 de ani a fost "un pact echitabil intre a oferi si a primi" si "un semn al solidaritatii reciproce", fenomen pe care l-a numit "Spiritul de la Medias"."Daca nu aparam astazi acest spirit, cu toata convingerea, in fata vocilor mentionate anterior, care s-au manifestat in mod defaimator chiar recent - atunci cand? Sunt foarte recunoscator ca foarte multi s-au exprimat impotriva acestor defaimari - printre acestia, cu precadere, reprezentantii comunitatilor evreiesti. Iar in urma eforturilor noastre comune, si politicieni romani de rang inalt! Numai ca acest cuvant dat trebuie sa fie si tinut", a subliniat Cord Meier-Klodt.Ambasadorul german a precizat ca desi vocile defaimatoare sunt singulare si nu exprima pozitia majoritatii, ele trebuie combatute cu fermitate si pe viitor."Aceste voci sunt voci individuale. Indiferent cat de tare rasuna, ele au un fundament limitat si urmaresc obiective mai mult decat transparente. Ele nu reprezinta nicidecum opinia majoritatii populatiei Romaniei, in relatia acesteia cu minoritatea germana. Sa avem, asadar, in vedere aceasta dimensiune atunci cand ne opunem cu fermitate acestor voci. Sa nu uitam niciodata cum gandeste si simte majoritatea, pentru a ne calibra corect actiunile si pentru a putea pastra proportiile", a mai declarat ambasadorul Germaniei in Romania.Cord Meier-Klodt a participat, sambata, la Simpozionul "Hotararea de Adeziune a Sasilor la Unirea cu Romania la 100 de ani', organizat la Liceul Teoretic Stephan Ludwig Roth din Medias de catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania si Fundatia Fundatia Hanns-Seidel.