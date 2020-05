Amenzi mai dure in legislatia rutiera din Germania

Ziare.

com

Cine opreste pe banda de biciclete se va alege cu o amenda de 100 de euro si un punct de penalizare in permisul de conducere.Parcatul in paralel, in afara zonei delimitate, dar si parcatul pe locurile prevazute pentru persoane cu dizabilitati, se pedepseste cu 55 de euro, iar daca automobilul impiedica circulatia, soferul trebuie sa scoata din buzunar 110 euro.320 de euro este amenda pentru condus pe banda de urgenta de pe autostrada, la care se adauga suspendarea permisului pe timp de o luna si doua puncte de penalizare.Vitezomanii care nu respecta regulile vor fi taxati mai dur: depasirea vitezei cu 21 km ora in localitate e pedepsita, pe langa o amenda usturaroare, cu suspendarea permisului pentru o luna. In afara localitatii, depasirea cu 26 km ora atrage dupa sine aceleasi pedepse.Pentru masinile electrice si cele ale firmelor de car sharing vor fi puse la dispozitie mai multe parcari.Distanta pe care soferii trebuie sa o pastreze fata de biciclisti este de cel putin 1 metru si jumatate!