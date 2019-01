Anii de glorie pentru veniturile fiscale ale Germaniei s-au incheiat

Ziare.

Germania a obtinut surplus din 2014, pe fondul cresterii economice inregistrate pe parcursul a noua ani, dar cresterea este asteptata sa incetineasca in 2019, din cauza factorilor adversi provocati de frictiunile comerciale care afecteaza exporturile."Vremurile bune in care statul incasa mereu taxe mai mari decat anticipa se incheie", a spus Scholz."Pentru 2018, vom obtine din nou surplus. Dar anii de glorie au luat sfarsit. Nu mai anticipez venituri suplimentare neasteptate, in mod sigur nu de o asemenea amploare", a adaugat ministrul.Guvernul nu va putea sa renunte la asa-numita taxa de solidaritate, cunoscuta sub numele de "Soli", in cazul tuturor contribuabililor, inclusiv la cea impusa celor mai bogati 10%. Asa cum doresc crestin-democratii cancelarului Angela Merkel."In negocierile pentru formarea coalitiei, am convenit, din motive justificate, ca cetatenii cu venituri foarte mari sa continue sa plateasca Soli", a spus Scholz, membru al social-democratilor parteneri minoritari in coalitia de guvernare condusa de Merkel.In acelasi timp, Scholz vrea sa creasca impozitarea corporatiilor internationale, cum sunt Amazon.com, Facebook sau Starbucks, si mizeaza pe sprijinul presedintelui american Donald Trump."Trebuie sa oprim acest transfer al profiturilor catre tari cu impozitare scazuta sau deloc, asa ca doresc sa introduc impozitarea minima a companiilor, la nivel international", a spus ministrul.Scholz a adaugat ca discuta aceasta problema cu Franta si Japonia la G7 si G20 si ca guvernul american este un aliat.