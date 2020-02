Aproape 3.000 de oameni au participat la o manifestatie impotriva urii, in Germania

Ziare.

Manifestantii au purtat pancarte cu inscriptia "Trebuie sa fie ucisi oameni mai intai ca sa fiti indignati?", "Drepturile omului, nu dreapta" sau "Rasismul ucide".Organizatorii se asteptasera la 2.000 de participanti la marsul care s-a desfasurat din Freiheitsplatz - Piata Libertatii -, in centrul orasului, spre cele doua locuri unde un german de 43 de ani a impuscat mortal noua oameni cu origine straina - inclusiv un roman -, miercuri seara.Agresorul si-a ucis si mama in varsta de 72 de ani, inainte de a se sinucide. Ulterior, s-a stabilit ca barbatul avea convingeri rasiste si era bolnav mintal.Politicianul ecologist Cem Ozdemir a depus sambata o jerba in memoria victimelor in piata Heumarkt, unde au fost impuscate o parte din victime.Este greu de gasit cuvinte, a spus politicianul, exprimandu-si speranta ca "anul acesta va ramane in istorie ca anul in care republica (Germania) trece la actiune impotriva radicalismului de dreapta".