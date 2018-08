Arde padurea de la Brandenburg: Locuitorii din Berlin au fost sfatuiti sa tina ferestrele si usile inchise

Ziare.

Departamentul de pompieri a emis o avertizare in urma mai multor sesizari primite dimineata de la locuitorii din oras care s-au plans de fumul inecacios, relateaza sambata agentia DPA.Situatia nu se va ameliora in perioada urmatoare, a declarat un purtator de cuvant, iar pompierii din landul Brandenburg estimeaza ca va dura cateva zile pana la stingerea incendiului.O purtatoare de cuvant din partea aeroporturilor din Berlin a dat asigurari ca fumul nu afecteaza traficul aerian.Circa 600 de pompieri se lupta cu flacarile care au izbucnit joi in sud-vestul capitalei Germaniei si au cuprins 350 de hectare de padure. Cateva sute de persoane au fost evacuate.Incendiul este localizat intr-o regiune in care se afla numeroase munitii neexplodate din Al Doilea Razboi Mondial, noteaza DPA, un factor care ingreuneaza misiunea pompierilor.In zonele de focar considerate prea periculoase pentru a fi abordate pe cale terestra pompierii incearca sa stinga flacarile cu ajutorul elicopterelor speciale.Autoritatile locale au anuntat ca au avut loc deja mai multe explozii.Germania a fost afectata in ultimele luni de o seceta severa. In Brandenburg, cantitatile de precipitatii au fost neobisnuit de mici, iar numeroase zone din acest land sunt parjolite de seceta.Motivele izbucnirii incendiului nu sunt cunoscute deocamdata.