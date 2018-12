Armata germana ia in calcul recrutarea de cetateni din alte state membre ale UE

Ziare.

com

"Bundeswehr-ul are nevoie de personal (...), trebuie sa privim in toate directiile intr-o perioada de penurie a muncitorilor calificati", a declarat Zorn grupului de ziare regionale Funke Mediengruppe, informeaza AFP.In opinia sa, recrutarea de specialisti straini europeni, indeosebi a medicilor sau a inginerilor, constituie o optiune luata in calcul de catre armata germana. Acest lucru ar implica o modificare a legii germane care stipuleaza ca un militar care actioneaza pentru Bundeswehr trebuie sa aiba cetatenie germana.Aceasta idee este sustinuta si de comisarul parlamentar pentru fortele armate germane, social-democratul Hans-Peter Bartels, potrivit caruia "numerosi militari (au deja) origini straine sau dubla cetatenie".De altfel, "Bundeswehr-ul nu ar fi o exceptie, pentru ca de multa vreme avem cetateni europeni care activeaza in politia germana", a mai spus el.Potrivit Funke Mediengruppe, guvernul german a abordat deja subiectul cu parteneri europeni. Republica Ceha, Suedia , Belgia si Danemarca nu ar fi impotriva acestei idei, dar Franta s-ar fi aratat rezervata. Si Bulgaria , Romania, Slovenia si Grecia au formulat indoieli, temandu-se ca potentialii candidati din tarile lor ar putea fi atrasi de un salariu mai mare in Germania "Trebuie, desigur, sa avem grija sa nu intram in competitie cu omologii nostri europeni", a explicat Zorn.Bundeswehr-ul se intereseaza cu precadere de cetateni europeni care traiesc deja pe teritoriul Germaniei. Candidatii trebuie sa cunoasca limba germana, sa aiba un cazier curat si sa-si declare loialitatea fata de statul german, potrivit Funke Mediengruppe.Contactat de AFP, Ministerul Apararii german a confirmat aceste informatii.