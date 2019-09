Armata germana suspecteaza de spionaj angajati ai Airbus

Ziare.

Documente, care par a fi confidentiale si legate de proiectele Bundeswehr-ului, au ajuns in mainile mai multor angajati ai grupului european aeronautic.Parchetul din Munchen a confirmat joi ca a deschis o ancheta in aceasta etapa impotriva a 17 persoane privind suspiciunea de "tradare a secretelor corporatiei" si de "incitare" la o astfel de actiune si utilizare a acestor documente.Compania Airbus, din partea sa, a indicat intr-un comunicat ca ea insasi a semnalat acest caz autoritatilor germane privind "eventuale incalcari comise de catre mai multi angajati cu privire la anumite documente in legatura cu doua viitoare licitatii ale guvernului german" in domeniul comunicatiilor securizate si secretelor."Unii dintre angajatii nostri au avut documente pe care nu trebuiau sa le aiba", a indicat o sursa din cadrul constructorului european de avioane, potrivit caruia neregulile au fost descoperite in urma cu "cateva saptamani".Cazul vizeaza, potrivit presei germane, divizia de armament a Airbus, Airbus Defense and Space (ADS), si in special filiala din Munchen specializata in activitati sensibile de securitate cibernetica si comunicatii criptate.Cotidianul Bild afirma ca angajatii aflati in colimator au fost suspendati, iar dosarele si calculatoarele lor au fost confiscate.La randul sau, Ministerul german al Apararii a indicat ca este pe cale sa "clarifice natura acestor documente" si precizeaza ca nu poate exclude ca "este vorba de documente pe care Airbus a avut permisiunea sa le vada".Deputatul liberal german Alexander Muller considera ca este "problematic ca angajatii companiilor de aparare sa cunoasca in prealabil cerintele Bundeswehr-ului fata de proiectele lor viitoare", in special in ce priveste stabilirea ofertei de pret si licitatiile."Airbus trebuie acum sa explice si sa faca putina curatenie", apreciaza la randul sau deputatul ecologist Tobias Lindner, care considera ca, dupa o astfel de descoperire, "o companie ar trebui in principiu sa fie exclusa imediat de la licitatie".Ministerul german al Apararii a reactionat insa cu mai multa prudenta. Unul dintre purtatorii sai de cuvant a afirmat ca, in acest stadiu, "este imposibil" de spus daca acest caz va avea sau nu un impact asupra procedurilor sale de licitatie.Nu este prima oara cand Airbus, emblema cooperarii industriale si militare europene, in special franco-germana, se confrunta cu suspiciuni de corectitudine legate de contracte.Airbus este tinta anchetelor Parchetului national financiar (PNF) in Franta si Oficiului pentru fraude grave (SFO) din Marea Britanie pentru nereguli in tranzactii, fapte pe care compania insasi le-a denuntat in 2016.In Germania, producatorul de avioane a fost amendat cu 81,25 milioane de euro anul trecut, ceea ce i-a permis totusi sa inchida ancheta de presupusa coruptie in jurul vanzarii de Eurofighter catre Austria in 2003.In fine, in cazul "Kazahgate", sub suspiciunea de "mituire a unor agenti publici straini", Airbus a fost plasat in iunie sub statutul de martor asistat, intermediar intre martor si acuzat.In aceste cazuri diferite, Airbus a jucat aceeasi strategie: autodenuntul. Aceasta practica, incercata si de alte grupuri in cazuri de coruptie, cum ar fi Rolls Royce, pune la adapost compania, in special in Franta si in Marea Britanie, de urmarirea penala.Airbus a angajat o ampla reinnoire a echipei sale de conducere. In primavara trecuta, in fruntea grupului germanul Tom Enders a fost inlocuit de catre fostul sef al Departamentului de vanzari a avioanelor comerciale, Guillaume Faury,