Atac cu cutitul intr-un tren din Germania, soldat cu un mort si doi raniti

Potrivit primelor informatii, unul dintre raniti este o femeie politist in varsta de 22 de ani, anunta The Independent Politista a apucat sa traga inspre atacator.Bild transmite ca incidentul a avut loc dupa ce un barbat a atacat o femeie, iar politistii au fost chemati sa intervina.Autoritatile nu au transmis daca atacul este tratat ca fiind unul terorist.Incidentul a avut loc in Flensburg, intr-un tren care plecase din Koln.A.G.