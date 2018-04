Atacatorul de la Munster era un german de 49 de ani care suferea de probleme psihice - presa

Ziare.

El ar fi incercat sa se sinucida "de curand", sustine ZDF, in timp ce Suddeutsche Zeitung precizeaza ca autoritatile nu dispun de elemente care sa arate ca ar fi vorba de un atentat. Cel putin patru persoane au murit dupa ce o furgoneta a intrat in multime, in orasul Munster , sambata dupa-amiaza. Printre persoanele decedate se afla si soferul camionetei, care s-a impuscat, iar cauzele incidentului inca sunt necunoscute.De asemenea, peste 20 de persoane au fost ranite, iar sase sunt in stare critica. Vehiculul - o furgoneta - a intrat in multimea de oameni care stateau in jurul statuii Kiepenkerl din centrul vechi al orasului, precum si la o terasa.Un purtator de cuvant al politiei a declarat ca un "obiect suspect" a fost gasit in furgoneta.Munster este un important oras universitar, cu peste 50.000 de studenti.