Atacatorul din Germania a lasat o inregistrare video in care revendica atacurile

Barbatul a fost gasit mort in locuinta sa, la scurt timp dupa atacuri si un alt trup neinsufletit, deocamdata neidentificat, a mai fost descoperit la domiciliul barbatului, in Hanau, a anuntat politia germana joi, noteaza Reuters.Potrivit Bild, care nu-si dezvaluie sursele, barbatul a lasat si o inregistrare video in care revendica atacurile. Ziarul mai scrie ca barbatul era cetatean german si ca in masina lui au fost gasite reviste despre munitie si arme. El avea si licenta de vanatoare cu arme de foc.Amintim ca noua persoane au fost ucise miercuri seara in Hanau, langa Frankfurt, centrul Germaniei, in doua atacuri comise dupa toate probabilitatile de acest barbat. Cele doua atacuri au vizat baruri cu narghilea, ranind grav mai multe persoane, potrivit mass-media locale.Germania a fost vizata in ultimii ani de mai multe atacuri jihadiste, intre care cel care s-a soldat cu 12 morti in centrul Berlinului, in decembrie 2016. Dar amenintarea unui terorism de extrema dreapta ingrijoreaza cel mai mult autoritatile germane, mai ales de la uciderea unui parlamentar german pro-migranti, membru al partidului cancelarului Angela Merkel, in iunie anul trecut.Vineri, 12 membri ai unui grup de extrema dreapta au fost arestati in cadrul unei ample anchete antiteroriste. Ei sunt suspectati de planificarea unor atacuri de mare amploare impotriva unor moschei, dupa modelul atacului din Christchurch, in Noua Zeelanda, soldat in martie 2019 cu 51 de morti. Cei arestati au fost plasati in detentie.Asociatia Ditib, principala organizatie a comunitatii turce musulmane din Germania, a cerut mai multa protectie pentru membrii sai, care "nu se mai simt in siguranta".