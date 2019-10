Atacul antisemit din Germania a dus la o scadere a AfD in sondaje

Ziare.

Astfel, un sondaj efectuat in randul a 2.500 de germani de catre institutul de cercetare FORSA arata un sprijin de 11% pentru AfD joi, in scadere fata de 13% la inceputul saptamanii, potrivit canalului RTL/n-tv, preluat de dpa.Procurorii sustin ca barbatul acuzat de uciderea a doua persoane in atacul armat de la Halle, din estul Germaniei, a marturisit crima si motivatia sa de extrema dreapta, antisemita.Barbatul, care a publicat un manifest rasist si antisemit si a transmis atacul direct pe o platforma online miercuri, a impuscat doi trecatori dupa ce nu a reusit sa intre in sinagoga.Numai faptul ca nu era foarte bun tintas si calitatea scazuta a armelor confectionate la domiciliu au facut ca noua oameni asupra carora a tras in timpul atacului sau de jumatate de ora sa nu fie raniti, au declarat vineri procurorii.Potrivit unui alt sondaj FORSA in randul persoanelor care sustin ca nu sprijina extrema dreapta, 90% percep AfD drept un teren de crestere pentru acte de violenta de extrema dreapta.Niciunul dintre sustinatorii AfD nu impartaseste acest punct de vedere si nu vede nicio responsabilitate a partidului in evenimentele de la Halle, potrivit RTL