Autoritatile din Germania au evacuat 18.500 de locuitori, pentru a dezamorsa o bomba de 500 de kilograme

Ziare.

com

Bomba de 500 de kilograme a fost gasita in aceasta saptamana, in timpul unor lucrari de constructie."Veste buna: bomba a fost dezamorsata! Localnicii pot sa revina acasa", au anuntat pe Twitter autoritatile din Ludwigshafen.Din motive de siguranta, autoritatile le-au cerut celor care locuiesc pe o raza de un kilometru in zona in care a fost gasita bomba sa isi paraseasca domiciliile la ora locala 08:00. Operatiunea s-a incheiat dupa ora 14:00.La peste 70 de ani de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, inca sunt gasite si dezamorsate in mod regulat bombe din acea perioada, descoperite pe santiere sau in paduri, pe camp sau chiar in gradini.