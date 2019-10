Autorul atentatului din Germania a difuzat o inregistrare a atacului pe o platforma de LIVE streaming

Ziare.

"Noi am actionat rapid sa retragem acest continut si vom suspenda toate conturile care vor posta sau reposta imagini de la acest act abominabil", a anuntat oficialul Twitch, citat de AFP.Acesta nu a vrut sa spuna imediat cat timp a ramas inregistrarea video online, precizand ca aceasta filiala a Amazon ancheteaza cu privire la circumstantele exacte ale difuzarii, informeaza News.ro.Site-ul SITE, specializat in supravegherea organizatiilor teroriste, a lansat o alerta.Modul de operare al atacatorului de la Halle aminteste de atentatul comis in martie la Christchurch, in Noua Zeelanda, de un australian de extrema dreapta, soldat cu 51 de morti.Tabloidul Bild a transmis ca presupusul autor al atacului este un tanar nonazist, Stephan Balliet, in varsta de 27 de ani.Politia germana a anuntat, miercuri seara, ca o persoana a fost retinuta in cursul zilei, la scurt timp dupa comiterea atentatului, si ca aceasta ar fi chiar suspectul."Persoana arestata este suspectul", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei locale, care a precizat ca acesta a primit ingrijiri pentru ranile suferite, arata Agerpres.Sursa citata nu a precizat natura acestor rani, dar in inregistrarile video ale unui amator, difuzate pe Internet, se poate vedea cum autorul este ranit pe strada ca urmare a focurile trase de politie.