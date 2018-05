Bataie pe burgeri de un cent la un festival din Germania (Video & Foto)

Rap-Musik und fast kostenlose Burger - da kann es richtig voll werden. In #Wiesbaden ist eine Burgerladen-Eroffnung auber Kontrolle geraten. https://t.co/JwhVeqw7Mr pic.twitter.com/CP9WFvBKQS - Kieler Nachrichten (@kn_online) 13 mai 2018

La un festival de burgeri din Wiesbaden la care erau asteptate in jur de 200 de persoane au venit in jur de 4.000, arata Deutsche Welle . Imbulzeala s-a produs din cauza faptului ca burgerii costau doar un cent.A fost nevoie de interventia politiei pentru a restabili ordinea, dar chiar si asa au existat ciocniri intre cei prezenti si oamenii legii.In urma confruntarilor si doi politisti au fost raniti usor, conform RTL Next . Traficul in zona a fost oprit mai mult timp.Un rapper local a fost obligat sa isi anuleze concertul. "Au intors Wiesbaden-ul cu susul in jos", a transmis rapperul Eno183.A.G.