Berlin, al treilea oras din lume care isi numara oamenii fara adapost, dupa New York si Paris

Dupa New York si Paris, Berlinul va fi al treilea oras din lume care isi va numara oamenii fara adapost. Asistentii sociali si organizatiile caritabile solicita acest lucru de ani buni. In "Noaptea solidaritatii", asa cum a fost numita si actiunea de la Paris, 3.700 de voluntari vor pleca in grupuri de trei sau cinci oameni, pentru a cauta oameni fara adapost in capitala Germaniei..Echipele cauta persoane fara adapost care nu beneficiaza inca de ajutoarele disponibile si care isi petrec noaptile friguroase de iarna pe strada.Voluntarii nu se vor limita la a-i numara pe cei fara adapost, ci ii vor intreba, de asemenea, despre varsta, sex, nationalitate si perioada de cand nu au locuinta. Fiecare echipa va include cate un volunar cu experienta in asistenta sociala. Unii dintre acestia au fost ei insisi fara adapost pentru anumite perioade. Voluntarii se obliga sa deruleze numaratoarea cu respect: nu au voie sa caute in corturi, nu au voie sa indrepte lumina lanternelor spre fetele celor intrebati sau sa-i trezeasca. Nici sa li se adreseze cu "tu"."Avem la dispozitie numai trei ore in aceasta noapte, asa ca nu e timp de interviuri sau consultari lungi. De asemenea, nu avem timp pentru alte activitati de ajutorare, cum ar fi distribuirea unor supe calde", a declarat Klaus-Peter Licht, coordonatorul proiectului. Pentru a nu periclita sfera privata a persoanelor fara adapost, jurnalistii nu au voie sa participe la acesta actiune.Determinarea numarului real al persoanelor fara adapost este dificila. La fel ca in multe alte orase, autoritatile din Berlin au putut afla pana in prezent numai numarul persoanelor din adaposturile de urgenta. Deocamdata acolo traiesc in jur de 36.000 de barbati si femei. Dar nu se stie cati oameni fara adapost sunt in oras, pe strada. "Nu avem cifre clare, ci numai estimari. Si depinde unde te uiti - de exemplu, daca te afli in jurul garii Zoo, ai impresia ca tot orasul e plin de oameni fara adapost", spune senatoarea pe probleme sociale,Dar nu numai cifrele intereseaza. Autoritatile doresc sa afle, de exemplu, si din ce tari provin persoanele fara adapost. Pentru ca se stie deja: din 36.000 de persoane inregistrate oficial in adaposturile de urgenta, peste jumatate provin din tari din afara UE. De aceea, intrebarile voluntarilor sunt disponibile in 14 limbi.", spune Breitenbach. "Trebuie sa oferim ajutorul social in asa fel, incat acesta sa fie adaptat nevoilor persoanelor fara adapost. In plus, el trebuie sa fie unul cuprinzator." Actiunile de la Paris au servit ca model: cand s-au numarat persoanele fara adapost din capitala franceza, s-a aflat ca proportia femeilor era mai mare decat se astepta, astfel incat au fost pregatite mai multe locuri de cazare pentru femei. La Berlin, 16% din persoanele inregistrate oficial in adaposturile de urgenta sunt femei.Exista presupuneri cu privire la locurile in care locuiesc cei fara adapost din Berlin. Unii cred ca sunt mai degraba de gasit in zonele centrale, pentru ca acolo pot mai usor sa adune sticle goale si sa cerseasca. Altii cred ca persoanele fara adapost, ca de altfel si alte grupuri sociale marginalizate, se afla mai degraba la periferie. "Nu stim exact, motiv pentru care facem aceasta numaratoare", spune Breitenbach. Aceasta spera ca Berlinul va deveni un model si ca si alte orase din Germania si din Europa vor demara astfel de numaratori.Nu trebuie minimalizata dimensiunea europeana a unei actiuni de acest gen. Libera circulatie in cadrul Uniunii Europene inseamna ca oamenii pot lucra in orice tara membra a comunitatii. Dar cine nu are un loc de munca in strainatate, nu are dreptul nici la ajutor social. De aici numarul mare de straini fara adapost in Germania.Coalitia guvernului de land din Berlin, formata din social-democrati, verzii ecologisti si partidul Stangii, cunoaste importanta acestei realitati. De aceea, nu doreste marginalizarea persoanelor fara adapost, indiferent de tara de origine: "Vrem sa aratam prin aceasta 'Noapte a Solidaritatii' un lucru important - oamenii fara adapost din orasul nostru fac parte din societate. Vrem sa fim solidari cu ei", a adaugat Elke Breitenbach.