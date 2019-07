Bisericile din Germania au pierdut 430.000 de credinciosi catolici si protestanti in 2018

Numarul credinciosilor s-a tot redus in ultimii ani

Numarul credinciosilor se va injumatati pana in 2060

Biserica Romano-Catolica a pierdut anul trecut 216.078 de membri iar cea Protestanta aproximativ 220.000, potrivit statisticii publicate vineri de Conferinta Episcopilor Germani (DBK) si de Biserica Evanghelica in Germania (EKD).In total, in jur de 23 de milioane de cetateni germani sunt in continuare credinciosi ai Bisericii Catolice si 21,14 milioane sunt membri ai Bisericii Protestante. Cele doua biserici insumeaza 53,2 la suta din totalul populatiei germane, care se ridica la mai mult de 83 de milioane de oameni.Hans Langendorfer, secretar al Conferintei Episcopilor Germani, a calificat aceste date statistice drept "ingrijoratoare"."Fiecare plecare este dureroasa", a declarat la randul sau Heinrich Bedford-Strohm, presedintele EKD. "De vreme ce oamenii de azi, spre deosebire de cei din trecut, decid liberi daca vor sa apartina bisericii, este important pentru noi acum sa explicam si mai clar de ce mesajul crestin constituie o baza atat de solida pentru viata."In Germania se poate renunta ofical la calitatea de credincios al unei biserici printr-o declaratie data in fata unei agentii guvernamentale, cateodata un tribunal districtual. In declaratie nu trebuie mentionat motivul pentru care se doreste aceasta.Pana cand nu renunta oficial la calitatea lor de membri printr-o declaratie, credinciosii bisericilor Catolica si Protestanta platesc un impozit eclezial de 9 la suta din venit, fapt ce aduce miliarde de euro in vistieria celor doua organizatii.Acest impozit este automat colectat de stat si varsat in conturile celor doua biserici, la fel ca si contributia la fondul de pensii sau asigurarea sociala.Un studiu publicat de Universitatea din Freiburg in luna mai conchide ca numarul apartinatorilor principalelor doua biserici din Germania va scadea treptat la jumatate in urmatorii 40 de ani.Potrivit autorilor studiului, fenomenul este motivat in principal de decizia adultilor de a renunta la calitatea de enorias, de scaderea numarului botezurilor si de imbatranirea populatiei.Studiul prezice ca numarul credinciosilor celor doua biserici, care se ridica in prezent la 45 de milioane de oameni, va scadea la 34,8 milioane in 2035 si la 22,7 milioane in 2060.Chiar daca nu exista statistici privind motivele acestor plecari din biserica, monitorizari oficiale efectuate in lunile din urma sugereaza o legatura cu scandalurile de abuz sexual in care este implicata Biserica Romano-Catolica.