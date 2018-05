"Bunica nazista" are 89 de ani si e cautata de Politie ca s-o bage la inchisoare

Ziare.

Ursula Haverbeck, in varsta de 89 de ani, a fost condamnata in august 2017 dupa ce a fost acuzata de incitare la ura, in urma declaratiilor sale potrivit carora Auschwitz a fost doar un lagar de munca, niciodata utilizat pentru exterminare in masa, informeaza DPA.Ea a facut recurs la acest decizie, insa un tribunal regional din landul Saxonia Inferioara a dispus ca sentinta pronuntata de Tribunalul de Stat din Verden este intemeiata din punct de vedere legal si trebuie sa fie pusa in aplicare.Tribunalul din Verden a gasit-o pe Ursula Haverbeck vinovata de incitare la ura in opt situatii si a condamnat-o laHaverbeck trebuia sa inceapa executarea pedepsei miercuri, conform cotidianului german Bild."Putem doar spera ca autoritatile judiciare si politia o cauta urgent", a declarat vicepresedintele executiv al Comitetului International Auschwitz, Christoph Heubner.Batrana Haverbeck este autoarea mai multor texte care au aparut in publicatia "Stimme des Reiches" in care afirma ca Holocaustul nu a avut loc niciodata.Femeia a mai fost condamnata de cateva ori pentru incitare la ura. In timpul unui proces anterior, ea a vorbit despre "minciuna de la Auschwitz" pretinzand ca lagarul nazist din Polonia ocupata nu a fost unul de exterminare, ci de munca.Conform estimarilor, 1,1 milioane de oameni au fost ucisi la Auschwitz, 90% dintre acestia fiind evrei.Autoritatile din Germania dau in judecata persoanele care neaga Holocaustul in virtutea unei legi din 1985 si a amendamentelor ulterioare ale acesteia, care interzic incitarea la ura.Orice persoana care sustine, neaga sau minimizeaza asasinarea in masa a evreilor si a altor grupuri de persoane considerate indezirabile de cel de-al III-lea Reich poate primi amenda sau poate fi condamnat la cinci ani de inchisoare, noteaza sursa citata.