Captura record de cocaina in Germania: 4,5 tone in valoare de 1 miliard de euro

"Este vorba de cea mai importanta captura de cocaina din Germania intr-o singura operatiune", a indicat vama din Hamburg intr-un comunicat, transmite AFP.Aceasta descoperise in total 3,8 tone de cocaina intre 2017 si 2018 in cadrul a trei operatiuni.Containerul, in care ar fi trebuit sa fie seminte de soia, provenea din Montevideo si urma sa fie trimis la Anvers, in Belgia. Cand vamesii l-au deschis, au vazut mai intai un mare numar de genti negre de sport, 211 in total, in care au gasit 4.200 de pachete cu cocaina.Marea puritate a drogului permite o evaluare a costului sau la revanzarea in strada la aproape 1 miliard de euro, conform vamesilor germani.