Ce semnificatie are anul 1989 astazi: Toata libertatea de care dispunem asigura si suficienta dreptate?

Putea sa se termine totul cu moartea. Sa iesi la proteste de strada, cu sutele si cu miile, sa blochezi traficul auto, sa ataci Guvernul si elitele, sa te opui Politiei. In urma cu 30 de ani, astfel de fapte erau inca extrem de riscante. La Leipzig, in dimineata zilei de 9 octombrie 1989, nimeni nu banuia ca respectiva zi avea sa devina simbolul unei revolutii pasnice.Nu era exclusa nici macar "solutia chinezeasca", pusa in practica cu patru luni in urma, in centrul Beijingului. Bilantul ei: sute de morti, poate chiar mii. Nimeni nu stie exact. Conducerea RDG a aratat insa oficial intelegere.Azi, aripa radicala a miscarii de protectia climei, numita "Extinction Rebellion", blocheaza intersectii importante din capitala Germaniei, Berlin. Unii demonstranti sunt retinuti pe termen scurt si amendati.Azi, o fosta ministra federala trebuie sa inghita, cel putin potrivit tribunalului regional din Berlin, tot felul de injurii din partea publicului, fara ca situatia sa aiba (pana acum) consecinte juridice.Utilizatorul de Facebook care a proferat injuriile, desigur sub protectia anonimitatii oferite de mediul online, si activistii climatici reprezinta simbolic polarizarea societatii, nu doar in Germania, ci in majoritatea tarilor asa-numitului Occident.La 30 de ani dupa ce o minoritate curajoasa a est-germanilor a inceput demolarea ultimei dictaturi existente pe pamant german, societatea se afla din nou in fata intrebarilor privind modul in care trebuie sa evolueze actualul sistem.Daca formele actuale de co-decizie din viata publica sunt in continuare cele corecte? Daca deciziile politice mai au sustinerea majoritatii populatiei? Daca toata libertatea de care dispunem asigura si suficienta dreptate? Acestea sunt preceptele clasice ale gandirii democratice, la care adera aproape toti in Germania.Dar intre ele se amesteca deja demult si alte intrebari.Cum ar fi daca procesele democratice mai pot tine piept unei puteri mondiale precum China comunista. Sau fortei economice inovatoare din Silicon Valley, care cu a ei atotputere digitala face sa arate depasite toate statele nationale. Sau daca o democratie ai carei politicieni si alegatori sunt concentrati doar pe problemele din sfera lor locala mai pot reactiona adecvat la probleme globale, cu care se vor confrunta din plin mai ales generatiile viitoare.In randul Verzilor ecologisti, multi se tem deja de azi de momentul in care sustinatorii miscarii "Fridays for Future" vor deveni disperati de modul in care functioneaza democratia parlamentara, care este intentionat astfel organizata incat nimeni sa nu aiba succes cu solicitari maxime si care nu poate satisface decat partial asteptarile radicale.Si sunt aceste solutii care unora le par insuficiente si partial macar acceptabile pentru ceilalti? Si daca nu: cata libertate este dispusa o societate (sau majoritatea) sa sacrifice pentru a-si asigura viitorul, care se vede periclitat de fenomene precum migratia si modificarile climatice? Nici macar nu conteaza daca aceste pericole sunt reale sau doar inchipuite.Exista deci astazi paralele cu cele petrecute in toamna lui 1989 in fosta RDG. Si, simultan, exista o mare deosebire fata de situatia de atunci: azi toti au dreptul de a participa la aceasta dezbatere! Fiecare este liber sa o faca si are conditiile si sansa sa se adapteze la dialog.Sa speram ca o sa o faca, desi nu este deloc clar. In RDG au existat "mesele rotunde" care au dat forma schimbarilor din societate pana la momentul cand a fost lamurita chestiunea sistemului. Ulterior, aceste forumuri de dialog au fost desfiintate. Poate ca ele vor fi resuscitate candva.In Irlanda, o tara mult mai mica decat Germania, a fost creata o Adunare civica, in reactie la anii de criza de la inceputul deceniului actual. Acest for exista pe langa Parlament. Componenta temporara a Adunarii este trasa la sorti.In 2014, Adunarea a pregatit referendumul privind casatoriile intre persoane de acelasi sex si s-a pronuntat in favoarea acestora. Peste 60% din irlandezi au urmat recomandarea acestui for civic. Un rezultat de senzatie, intr-o tara catolica foarte conservatoare!Astazi, Adunarea civica este deja parte integranta a democratiei parlamentare irlandeze.70.000 de persoane au iesit in strada in urma cu 30 de ani la Leipzig, pentru ca doreau sa se miste liber si sa-si exprime la fel de liber opiniile. Fara frica. De aceea, s-au opus regimului si l-au ingenunchiat.A fost vorba de libertatea de exprimare, cea care permite opiniile contrare si care invita la dialog. S-a dorit o noua deschidere. Ca, la scurt timp dupa aceea, in euforia prabusirii Blocului Rasaritean, Occidentul a proclamat sfarsitul istoriei (daca a facut-o serios), a fost nu doar un act naiv, ci a impins pana in ziua de azi gandirea intr-un soi de aroganta care s-ar putea dovedi chiar un pericol la adresa libertatii.