Cel putin 10 oameni fara adapost au murit de frig in Germania

Ziare.

com

Decesele au fost raportate la Hamburg, Koln, Duesseldorf si Berlin, conform lui Werena Renke, directoarea Asociatiei federale pentru persoane fara adapost, transmite DPA.Doua dintre decese s-au produs in ultimele nopti la Berlin din cauza temperaturilor foarte scazute. Un barbat a murit pe o banca dintr-un parc iar un altul a fost gasit intr-o piscina publica abandonata.In absenta statisticilor oficiale, numarul persoanelor fara adapost care mor in fiecare an pe teritoriul Germaniei de frig este tinut din anii '90 de organizatia condusa de Werena Renke, noteaza DPA.