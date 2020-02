Cine ii va lua locul Angelei Merkel? Iata care sunt candidatii

Jens Spahn este casatorit cu un barbat

Principalul partid de guvernamant din Germania, Uniunea Crestin Democrata (CDU), se confrunta in prezent cu cea mai severa criza din intreaga sa istorie. Annegret Kramp-Karrenbauer, care este de numai 14 luni presedinta formatiunii, a anuntat ca se retrage din functie.Cei doi barbati care au concurat cu ea in toamna anului 2018 la ocuparea acestei importante functii nu fac niciun secret din intentia lor de a candida din nou.Unul este ministrul federal al Sanatatii, Jens Spahn, care reprezinta filonul national conservator traditional al formatiunii, iar celalalt este fostul presedinte al grupului parlamentar crestin-democrat/crestin-social din Bundestag, Friedrich Merz. Acesta este si el conservator, preocupat cu precadere de politica economica.La functia de presedinte al CDU si implicit de cancelar dupa incheierea actualei legislaturi aspira si premierul landului Renania de Nord-Vestfalia, Armin Laschet, un apropiat de lunga durata al Angelei Merkel.Si premierul landului Schleswig-Holstein, Daniel Gunther, este considerat un posibil pretendent, dar el inca nu a luat pozitie in aceasta chestiune.Un alt posibil candidat la functia de cancelar este Markus Soder, premierul landului Bavaria si presedinte al formatiunii conservatoare bavareze Uniunea Crestin Sociala (CSU). Desigur, fiind presedintele CSU, el nu poate candida la presedintia CDU.Pana acum nu exista femei care sa aspire la presedintia CDU. Cei trei barbati care au pana acum cele mai mari sanse sa devina succesorii lui Annegret Kramp-Karrenbauer provin toti din landul federal Renania de Nord-Vestfalia."Este CDU suficient de moderna pentru un cancelar homosexual?", se intreaba un tabloid german, cu referire la Jens Spahn, care este casatorit din 2017 cu un barbat.Dar cine crede ca orientarea sexuala a acestui politician in varsta de 39 de ani se potriveste mai degraba cu o viziune liberala asupra lumii se insala. Spahn reprezintaIn materie de politica pentru refugiati si azil, Spahn insista dupa anul 2015 pentru o schimbare consecventa a acesteia. El pledeaza pentru reducerea numarului de refugiati care primesc drept de azil in Germania.In iulie 2017, Spahn a declarat intr-un interviu ca oamenii care vin "la noi" din spatiul cultural arab sunt "adesea marcati de o morala sexuala inchistata, de lipsa egalitatii in drepturi a femeilor, de respingerea evreilor sau homosexualilor".Imigrantii ar trebui, in opinia sa, sa invete de la zero cum se traieste intr-o societate deschisa si liberala, altminteri societatea germana este in pericol sa devina "mai antisemita, mai homofoba, barbatii sa devina mai autoritari si mai predispusi spre violenta".De cand este Jens Spahn ministru al Sanatatii, el se prezinta ca un sef de resort harnic. Cu consecventa el arata ca poate prelua si sarcini mai inalte. De aceea a si decis sa nu mai faca remarci critice la adresa propriilor sai sefi. El nu mai ia parte nici la dezbateri politice care nu au legatura cu aria sa de responsabilitate.Acest jurist specializat in economie este sustinut de politicienii CDU care se ocupa de acest domeniu, dar si de conservatorii care considera ca directia imprimata partidului de Angela Merkel este prea social-liberala si arbitrara.La fel ca si Spahn, Merz este perceput ca un critic inversunat al politicii lui Merkel fata de refugiati. El ar inaspri cu placere legislatia pentru azil. Cei care il sprijina spera ca, sub conducerea lui Merz, CDU se va intoarce la valorile conservatoare traditionale.Merz, astazi in varsta de 64 de ani, a facut cariera inainte de virajul spre stanga impus formatiunii crestin-democrate de Angela Merkel. El a fost timp de doi ani presedintele grupului CDU/CSU din Bundestag, inainte de a fi indepartat din functie, in 2002, de Angela Merkel.In 2009, Merz a parasit iritat Bundestagul in favoarea economiei private. In urma cu cateva saptamani, acest catolic practicant, casatorit si tata a trei copii, a anuntat ca renunta la functia sa de, si ca este dispus sa se implice iarasi mai mult in politica.Merz este un excelent orator iar aparitiile sale in public s-au inmultit in ultima vreme. El abordeaza cu placere si teme mari de politica externa, prezentandu-se ca un adevarat barbat de stat. "" s-a intitulat un discurs al sau, pe care l-a sustinut la inceputul lunii ianuarie la Rottach-Egern, in Bavaria.In acel discurs Merz a pledat pentru mentinerea unei aliante stranse cu tarile UE si cu SUA. "Exista in lume parteneri comerciali cum ar fi Repubica Populara China sau Rusia, dar evident ca nu impartasim cu aceste tari ideile noastre de libertate de opinie, libertatea presei, libertate religioasa si tot restul drepturilor civice", a spus Merz."Dar ar trebui sa fim in consonanta din acest punct de vedere cu tarile Europei si impartasim in continuare aceste fundamente ale constitutiilor noastre - nu din cauza lui Trump, ci in ciuda lui Trump - cu Statele Unite ale Americii", a subliniat el.Premierul landului Renania de Nord-Vestfalia (NRW) nu a candidat in 2018 la presedintia CDU. Probabil si din dorinta de a nu diminua sansele lui Annegret Kramp-Karrenbauer, a carei linie politica este foarte asemanatoare cu a sa.Responsabilul in varsta de 58 de ani se numara printre apropiatii Angelei Merkel. In 2015, in toiul crizei refugiatilor, dar si dupa aceea, Laschet i-a luat lui Merkel cu consecventa apararea.Pana in 2010, Laschet a fost ministrul Integrarii in guvernul regional al NRW. Promovand, Laschet si-a atras adversitatea cercurilor conservatoare din CDU, care l-au poreclit, in batjocura, "Armin al turcilor".In repetate randuri, Laschet a pledat pentru recunoasterea de catre stat a religiei islamice, ceea ce i-ar conferi acesteia un statut juridic asemanator bisericilor crestine si comunitatilor evreiesti.Spre deosebire de Jens Spahn si Friedrich Merz, Laschet este perceput ca un politician cu deschidere nu doar fata de liberali, impreuna cu care guverneaza in NRW, ci si fata de ecologisti.In politica de securitate, in schimb, el este un adept al liniei dure. Ministrul regional de Interne are din partea lui Laschet. In plus, el a infiintat o comisie guvernamentala intitulata "Mai multa securitate pentru NRW".