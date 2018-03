Cine sunt aliatii lui Vladmir Putin si ai Rusiei in Germania

Fostul cancelar Gerhard Schroder

Iata cei mai buni prieteni germani ai Rusiei.Desi nu este singurul rusofil german, omul care a guvernat Germania din 1998 pana in 2005 este un exemplu deosebit de graitor al modului in care politicienii pot intra pe orbita Moscovei.Pe Gerhard Schroder si pe presedintele rus Vladimir Putin ii leaga una din cele mai evidente prietenii (foto) din politica europeana a ultimilor 20 de ani. Au petrecut Craciunul impreuna la Moscova, s-au relaxat pe plaja la Soci, au depus o coroana de flori la mormantul filosofului german Immanuel Kant la Kaliningrad.Putin vorbeste excelent limba germana, in parte datorita perioadei de cinci ani petrecute ca agent KGB la Dresda, din 1985 pana in 1990.Prietenia lor se reflecta si in plan economic. Imediat dupa pierderea alegerilor in 2005, in fata Angelei Merkel, Schroder a inceput sa lucreze pentru consortiul Nord Stream, un subsidiar al gigantului energetic rus de stat Gazprom, care opereaza o conducta de gaz intre Rusia si Germania prin Marea Baltica.A fost primul din numeroasele posturi lucrative ocupate de Schroder in conglomerate rusesti, ceea ce i-a determinat pe jurnalistii de la Wall Street Journal sa-l numeasca "cel mai important oligarh al lui Putin".Evolutia carierei lui Schroder este neobisnuita, dar nu unica printre fostele figuri politice importante. Fostul presedinte al SPD si premier al landului Brandenburg Matthias Platzeck este un alt exemplu.Dupa ce s-a retras din politica in 2013 din motive de sanatate, Platzeck a devenit sef al Forumului Germano-Rus. Obiectivul principal al acestui forum este imbunatatirea relatiilor dintre cele doua tari - cotidianul de mare tiraj german Bild l-a acuzat pe Platzeck ca ar face lobby "platit sau neplatit" pentru Kremlin.Platzeck, in varsta de 62 de ani, a criticat sanctiunile germane impotriva Rusiei si a afirmat chiar cu o anumita ocazie ca anexarea Crimeii de catre Rusia ar trebui "reglementata ex post facto de catre dreptul international."Interesant, printre primele discursuri sustinute de fostul ministru de Externe german, Sigmar Gabriel, dupa parasirea acestei functii in martie 2018, a fost la Forumul Germano-Rus al lui Platzeck.In randul partidelor politice germane, Rusia are un aliat de nadejde in Partidul Stangii, urmas al vechiului Partid al Unitatii Socialiste (SED) din RDG-ul comunist. Aceasta formatiune apara regulat Rusia cand vine vorba de sanctiunile impuse dupa anexarea Crimeii, de razboiul civil din Siria si de expulzarea diplomatilor rusi dupa atentatul asupra fostului spion Skripal in Anglia.De exemplu, pe 28 martie, purtatorul de cuvant in probleme de securitate al Partidului Stangii, Matthias Hohn, a cerut stoparea a ceea ce a numit "paranoia fata de Rusia".Partidul Stangii nu este la guvernare, iar influenta sa este limitata, dar unele pozitii ale acestei formatiuni sunt impartasite si de aripa stanga a social-democratilor, aflati la guvernare la Berlin. Vicepresedintele grupului parlamentar al SPD, Rolf Mutzenich, de exemplu, a criticat drept prematura expulzarea diplomatilor rusi.Prin contrast, ecologistii germani sunt critici aprigi ai Rusiei lui Putin.AfD sustine ca Germania ar trebui sa accepte anexarea Crimeii de catre Putin.Conservatorii Angelei Merkel tind sa adopte o linie stricta fata de Rusia, dar Kremlinul are aliati in randul populistilor de extrema dreapta din AfD. In februarie, o delegatie a acestui partid a vizitat Crimeea si a cerut anularea sanctiunilor impotriva Rusiei. Vicepresedintele grupului parlamentar al AfD, Leif-Erik Holm, a cerut guvernului german sa sprijine si planurile de construire a celei de-a doua conducte a concernului Nord Stream.In campania electorala din Germania din 2017 au existat temeri ca Rusia s-ar putea amesteca in votare in favoarea AfD, dupa modelul implicarii de care este acuzata Moscova in alegerile prezidentiale americane, in favoarea lui Donald Trump. Dar nu au existat dovezi privind manipulari masive operate de Rusia cu privire la scrutinul general german.Germania avea in mod traditional doua grupuri puternice care militau pentru relatiile economice germano-ruse. Cele doua au fuzionat insa in 23 martie 2018, luand nastere astfel un gigant de lobby cu un nume potrivit: "Comitetul Estic - Asociatia est-europeana a economiei germane."Germania si Rusia au un volum bilateral al afacerilor in valoare de 41 de miliarde de euro, iar schimburile comerciale bilaterale au crescut cu aproape 25% in 2017.Comitetul Estic, din care fac parte peste 400 de companii germane si cinci asociatii de afaceri majore, sustine ca Europa de Est este o piata de desfacere mai importanta pentru Germania decat SUA sau China.Alte grupuri de lobby importante sunt Camera Germano-Rusa de Comert Exterior (AHK) si Forumul Germano-Rus.In fine, jurnalisti cunoscuti si cadre universitare au fost acuzati ca ar fi abandonat obiectivitatea pentru a se transforma in avocati ai Rusiei lui Putin.Gabriele Krone-Schmalz, de exemplu, a trecut de la sefia studioului de la Moscova al postului public german ARD la scrierea de carti cu titlul "Intelegand Rusia: batalia pentru Ucraina si aroganta Vestului."Ea sustine in acest volum ca interventia militara a Rusiei in Crimeea a fost una eminamente defensiva.Un alt caz este cel al cadrului universitar Alexander Rahr, care a parasit think-tank-ul din Berlin German Council on Foreign Relations pentru a deveni un lobbyist platit al companiei de gaz si titei Wintershall, subsidiara a BASF, cu legaturi cu Gazprom. Din 2015, el este consultant al Gazprom pe teme europene la Bruxelles.