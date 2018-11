Congresul Mondial Evreiesc acuza Germania ca nu se grabeste deloc sa returneze obiectele de arta furate de nazisti

Ziare.

com

Tabloul "Seated Nude drying her feet" , de Pablo Picasso, a fost furat in epoca nazista. Inapoiat dupa Razboi, poate fi vazut astazi la Muzeul Berggruen din Berlin. Muzeul fur Kunst und Gewerbe din Hamburg se pregateste sa redea un panou de perete afgan, de asemenea o opera confiscata. Pictura "Seesturm", de Hermanus Koekoek, provenita din colectia lui Max Stern, de origine evreiasca, a fost returnata in urma cu cateva zile, cu putin timp inainte de a fi pusa in vanzare la Dusseldorf.Acestea sunt trei cazuri recente de restituiri - doua dintre ele fiind expropriate de nazisti.Potrivit lui Ronald Lauder, presedinte al Jewish World Congress, Germania inca este reticenta cand vine vorba despre lucrari de arta furate.Lauder va vorbi luni la conferinta de la Berlin care marcheaza a 20-a aniversare a semnarii Principiilor de la Washington.In 1998, 44 de tari semnatare au facut un pact in a identifica obiectele de arta furate care se afla in muzeele publice si de a gasi spatii pentru mostenitorii victimelor nazistilor. Acest angajament nu se aplica insa artei proprietate privata.In ultimii 20 de ani, Germania "a facut de departe prea putin", a declarat Lauder pentru ziarul german Welt am Sonntag, la inceputul lunii noiembrie.Hartmut Ebbing, purtatorul de cuvant pe probleme de politica culturala a Partidului Free Democrats (FDP), a afirmat pentru DW ca este "total de acord" cu Lauder si ca problema restituirii este "neglijata" in Germania. Fiind tara unde a avut loc Holocaustul, Germania are "o obligatie morala" in aceasta problema, a adaugat el.