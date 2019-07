Consiliul evreilor germani cere Amazon sa elimine produsele cu caracter antisemit si care glorifica nazismul

Ziare.

Sambata seara, Amazon a raspuns dand asigurari ca "ia foarte in serios" atentionarea transmisa de Consiliul central al evreilor din Germania si a promis sa adopte masuri in cazul in care s-ar produce "incalcari" ale regulilor sale.Este "absolut inacceptabil ca tricouri si autocolante care glorifica nazismul sau incita la ura impotriva minoritatilor sa fie vandute pe Amazon", deplangea anterior presedintele Consiliului central, Josef Schuster, intr-un interviu acordat grupului de presa RND.Gigantul mondial al vanzarilor online are "o mare responsabilitate morala si sociala" in opinia lui Josef Schuster, care nu considera ca Amazon se poate limita doar la asumarea rolului de "furnizor"."Asteptam de la o companie precum Amazon, dar si din partea autoritatilor responsabile, sa retraga imediat aceste produse din circulatie si sa inceapa in mod sistematic urmariri penale", a adaugat Schuster.El a facut referire in special la vanzarea unor opere in mod fatis antisemite, precum 'Der Jude als Weltparasite' ('Evreul ca parazit mondial') sau 'Judas: inamicul mondial'. Prima carte era disponibila sambata dimineata, la un pret de 20 de euro, pe platforma de vanzare online.Consiliul central este, de asemenea, ingrijorat de vanzarea autocolantelor sau a tricourilor inscriptionate cu litere gotice precum 'Auch ohne Sonne braun' ('Chiar fara soarele brun') sau 'Nordische Wut kennt keine keine Gnade' ('Furia nordica nu cunoaste mila, niciun pic de mila'), disponibile pe Amazon."Ne distantam clar de national-socialism si de glorificarea sa", a reactionat pentru AFP un purtator de cuvant al grupului, care a promis ca "aceasta categorie de produse va fi examinata in detaliu"."Avem directive clare si toti vanzatorii Amazon trebuie sa se conformeze conditiilor noastre de vanzare", a avertizat Amazon."Daca luam act de o incalcare a regulilor, vom adopta masurile cuvenite, care pot include inchiderea contului vanzatorului", a mai afirmat Amazon.Memorialul Shoah Yad Vashem solicitase deja din 2017 companiei Amazon sa interzica vanzarea pe siteul sau a cartilor care neaga existenta Holocaustului. La acea data, scrisoarea a fost insotita de fotografii ale cartilor de acest tip scoase la vanzare, precum 'Raportul Leuchter', un pseudo-document stiintific care incearca sa demonstreze ca nu au existat camere de gazare.