Corona in Germania - e complicat

A fost ca o mica minune: societatea germana care, cu doar cateva saptamani in urma, se certa si se enerva din orice, a ajuns la un consens. Restrictiile dramatice pentru reducerea contactelor, inchiderea magazinelor, a gradinitelor si a scolilor au fost considerate corecte de marea majoritate a cetatenilor. Germanii au stat, pur si simplu, acasa.Acum, tara indrazneste sa iasa, cel putin pe alocuri, din izolare. Guvernul nu vrea ca Germania sa stea in continuare pe loc aproape complet. Pe de alta parte, pericolul coronavirusului ramane ridicat, chiar daca rata infectiilor s-a mai stabilizat. Din acest motiv, restrictiile de contact raman in vigoare pana in data de 3 mai - cel putin.Dar acest spagat ar putea sa puna la grea incercare tocmai sprijinul cetatenilor, de care s-a bucurat guvernul federal pana acum.Asadar, pentru inca doua saptamani, avem voie sa ne vedem doar familia, stam acasa, traim o viata izolata. In acelasi timp, magazinele mai mici, cum ar fi librariile, se vor deschide.Adolescentii din clasele terminale vor merge din nou la scoala, din 4 mai, scolile isi vor redeschide treptat portile. Dar nu s-a stabilit inca cine si cand va veni la ore. Restaurantele si hotelurile raman inchise.Mastile nu sunt obligatorii - probabil pentru ca nu ar exista destule pentru 80 de milioane de oameni, dar se recomanda sa le purtam.Acum se vede ca a fost relativ simplu sa li se ceara cetatenilor sa accepte o ingradire a libertatilor. Au existat si exista in continuare motive intemeiate, iar o majoritate covarsitoare a germanilor a inteles acest lucru.La randul sau, Guvernul aloca miliarde pentru a atenua efectele cele mai dure ale crizei. Banii au ajuns la oameni intr-un mod surprinzator de nebirocratic. Dar de acum, totul devine complicat.Sa nu ma intelegeti gresit: Politicienii germani nu prea au alternative. Sigur ca protectia vietii trebuie sa se afle in centrul tuturor demersurilor. Dar politica trebuie sa tina cont de toate aspectele, si de cele economice.Exista de pe acum castigatori si perdanti: proprietarii magazinelor mici rasufla usurati, batranii raman izolati. Unii elevi se vor reintalni in curand cu colegii si prietenii, altii nu.Guvernul, premierii de land si primarii trebuie sa explice si mai mult decat pana acum de ce lucrurile se desfasoara asa si nu altfel. Pe cat posibil, ar trebui sa fie uniti - ceea ce nu s-a intamplat in ultimele zile. Un premier regional pleda pentru o revenire la normalitate, altul pentru o prelungire a unor restrictii si mai dure.In ultimele saptamani, sistemul federal din Germania a fost un mare avantaj. Si virologii l-au laudat, din moment ce tara a putut sa reactioneze in mod flexibil. Acum nu trebuie sa se ajunga insa la un concurs intre premierii regionali, care le aduce mai rapid propriilor cetateni mult-asteptata revenire la normalitate.Cel putin pentru moment, decizia de miercuri a prevenit un astfel de scenariu.S-ar putea ca germanii sa-si dea seama de abia acum cat de mult s-a schimbat tara lor in vremuri de pandemie. Nu am trecut hopul, nu se vede inca lumina de la capatul tunelului. Pandemia ne va afecta inca multa vreme. Sa speram ca nu va crea conflicte intre noi: intre parinti si copii, elevi si profesori, proprietari de librarii si proprietari de restaurante, grupuri de risc si persoane care nu considera ca fac parte din acestea.In continuare, guvernantii nu sunt deloc de invidiat.