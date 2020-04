Coronavirus: Saloane de coafura ilegale descoperite in doua pivnite din Germania

Ziare.

La sosirea agentilor, "mai multe persoane erau pe cale de a se coafa" in pivnitele a "doua case particulare" din nord-vestul acestui land federal, a anuntat politia locala intr-un comunicat.Doua persoane stateau la rand pentru aranjarea parului la Elsenfeld si una intr-o pivinta din Moemlingen, potrivit agentiei germane de presa dpa, care a adaugat ca "saloanele erau echipate profesional".Politia a precizat ca au fost deschise anchete pentru incalcarea masurilor de izolare.In landul Bavaria, regulile introduse la sfarsitul lui martie pentru a incetini raspandirea COVID-19 sunt printre cele mai stricte din Germania, iar parasirea locuintei fara un "motiv valabil" este pasibila de o amenda de 150 de euro.Saloanele de coafura, inchise ca si alte activitati comerciale considerate neeesentiale, urmeaza sa-si reinceapa activitatea la 4 mai in aceasta tara respectand anumite precautii sanitare, in cadrul ridicarii treptate a restrictiilor.