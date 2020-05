Coronavirusul ramane, dar Germania revine la viata

Merkel are inca indoieli

Abia acum vom fi supusi probei de foc

Se da startul. Se redeschid magazinele, scolile si gradinitele. Se va juca din nou fotbal, ce-i drept, fara public, meciurile putand fi urmarite, insa, la televizor.Cum, iata, se apropie vara, se redeschid terasele si berariile in aer liber si cine doreste va putea pleca in concediu - e drept, doar in tara, dar chiar cazandu-se la hotel.Virologii isi dau, precaut, consimtamantul. Dar nici nu prea au de ales, chiar daca intrezaresc posibilitatea ca Germania sa ajunga sa fie supusa unui nou val de pandemie odata cu relaxarea carantinei.Caci intreaga tara, expertii ei, medicii, infirmierii, angajatii autoritatilor sanitare au facut treaba buna: Germania a trecut, pana acum, destul de bine prin criza de coronavirus , in comparatie cu alte tari.Tinand cont de rata scazuta a infectarilor, nici nu prea mai exista argumente care sa justifice mentinerea unor masuri dure de carantina.Zilele trecute, Angela Merkel a asistat consternata la deciziile luate de unii premieri de land privind relaxarea generoasa a carantinei in regiunile lor.De la redeschiderea berariilor in aer liber in Bavaria si pana la redeschiderea hotelurilor in Mecklenburg-Pomerania Anterioara. Acum, cancelarul a predat responsabilitatea pentru consecintele deciziilor care se iau guvernelor regionale de land.In cazul in care infectiile cu coronavirus incep din nou sa ia amploare, landurile trebuie sa decida prompt noi interdictii si restrictii. Asupra acestui aspect a insistat sefa Executivului de la Berlin.Angela Merkel e putin sceptica in privinta reusitei caii pe care s-a pornit. Pana acum s-a tot vazut confruntata cu criticile unor comentatori, potrivit carora si-ar trata populatia ca pe niste copii. In strainatate, Merkel este laudata, in propria tara consensul germanilor asupra felului in care ea gestioneaza criza incepe sa paleasca.Si din acest motiv a decis acum sa accepte acest experiment social la scara larga: deschidere, pe cat posibil, dar pastrarea distantei si purtarea obligatorie de masti de protectie.Cu alte cuvinte, pana acum, tatucul stat i-a obligat pe germani sa intre, din cauza pandemiei, in carantina, iar oamenii l-au urmat, in majoritate, bucurosi. De acum incolo, insa, totul va depinde de fiecare cetatean al acestei tari in parte. Asa cum, de altfel, se intampla tocmai si in alte state.Ce am invatat de fapt pana acum? Ca totul este fragil si schimbator, de la o zi la alta. Daca la inceputul pandemiei expertii spuneau ca mastile faciale de protectie nu prea ajuta la nimic, intre timp acestea au devenit realitatea lumii in care traim.Oamenii devin constienti de cata putere de decizie dispun in Germania cele 16 landuri federale. La antipodul politicii precaute promovate de cancelar in gestionarea crizei se afla forta napraznica a landurilor, care impun practic relaxarea masurilor anti-COVID-19.Unul din roadele acestor presiuni exercitate de landuri e, de pilda, reluarea meciurilor din Bundesliga cu fotbalisti in carantina, supusi unui test special de coronavirus.Dar abia acum, germanii, care s-au descurcat destul de bine in saptamanile trecute cu actuala pandemie, vor fi supusi unei probe de foc. De acum incolo, germanii vor trebui sa dea dovada de simt civic: sa pastreze distanta necesara, sa poarte masca de protectie, sa se ingrijeasca mai ales de persoanele care ar putea fi afectate de o relaxare, poate, pripita.E vorba de persoanele predispuse riscului de a contracta noul virus - varstnicii si cei suferinzi de alte boli grave. Sa speram ca reusim sa facem fata acestor provocari. Ceea ce nu are voie sa se intample e sa avem senzatia ca raul a trecut si ca ne putem continua viata ca inainte. Virusul ne va mai insoti multa vreme de acum inainte.