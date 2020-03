Cum arata "avionul-spital" folosit de Germania, pentru a salva pacienti infectati cu COVID-19

Ziare.

Aeronava, un Airbus A310 MRTT (Multi Role Tanker Transport), folosit de regula pentru misiuni de realimentare in aer a avioanelor militare, a fost reconfigurata pentru misiuni de evacuare medicala si trimisa in "inima" pandemiei din Italia, in orasul Bergamo.De acolo, echipajul medical a preluat sase pacienti aflati in stare critica, la Terapie Intensiva, si a oferit suport de specialitate pana cand acestia au fost transferati intr-un spital din Koln, Germania, scriu cei de la Metro Dar cum este posibil sa transporti pe distante apreciabile pacienti ce au nevoie permanenta de ventilatie si medicatie?Reconfigurarea pentru misiuni MEDEVAC, care inseamna pe scurt evacuare medicala, presupune instalarea la bordul aeronavei a unor echipamente moderne, care sa poata sustine operatiunile medicale necesare unui anumit tip de pacienti.Pentru misiunile din Italia in avionul Fortelor Aeriene Germane au fost instalate sase statii de Terapie Intensiva, fiecare dintre ele dotata cu cele mai moderne echipamente medicale de specialitate. In plus, la bord exista 38 de paturi suplimentare pentru pacienti ce nu au nevoie de asistenta de specialitate.Conform declaratiilor oficiale, intr-un astfel de avion se pot efectua toate operatiunile dintr-un spital, mai putin interventiile chirurgicale.In ceea ce priveste aeronava propriu-zisa, aceasta are 30 de ani vechime si a zburat o perioada pentru Lufthansa, fiind preluata de armata in 1998 si adaptata noilor tipuri de misiuni.Recent, si Franta a folosit un aparat destinat realimentarii in aer, un mai modern Airbus A330, pentru a transporta pacienti aflati in stare critica la spitale din diferite orase.Romania are o flota de sapte avioane de transport C-27J Spartan ce pot fi configurate pentru misiuni de evacuare medicale, acestea fiind folosite de-a lungul timpului pentru a transporta pacienti catre diverse clinici din strainatate.