Cum ii ajuta medicii germani pe oamenii fara asigurare medicala. Printre ei sunt si multi romani

Nu se stie exact cati oameni se afla in Germania in situatia de a nu avea asigurare medicala si sociala. Ministerul Sanatatii citeaza datele oferite de Oficiul Federal de Statistica: ar fi vorba de 79.000 de persoane in 2015, mult in scadere fata de 2011, cand erau 128.000 de neasigurati medical.Dar aceste cifre ar fi incomplete, sustine coordonatoarea serviciului de asistenta Malteser Hilfswerk, Sabrina Odijk, intervievata de jurnalistii agentiei germane de presa, DPA.Numeroase persoane aflate in aceasta situatie nu s-ar fi inregistrat oficial ca neplatitoare de asigurari medicale si sociale. Ar fi vorba de sute de mii de astfel de oameni, potrivit unui raport din 2013 al Camerei Federale a Medicilor din Germania.Malteser Hilfswerk ofera astfel de servicii medicale pentru cei neasigurati in 20 de orase germane, cu ofertele cele mai ample la Berlin, Koln si Duisburg. In regiunea Rhein-Main ar oferi astfel de servicii si alte organizatii de ajutorare, in orasul Offenbach, urbea cea mai apropiata de Frankfurt pe Main, s-ar implica inclusiv Oficiul de Sanatate si Universitatea.Cum ajunge cineva sa nu beneficieze de asigurare medicala in Germania? Exista destule motive: oameni cu prea putini bani si/sau supraindatorati, oameni fara locuinta, straini din alte tari ale UE, care lucreaza la negru in Germania in constructii sau gastronomie si rudele lor; chiar persoane aflate ilegal in Germania au primit ajutor medical de la serviciile oferite de medicii germani in regim de voluntariat.Potrivit Sabrinei Odijk, la introducerea acestor servicii medicale de catre Malteser Hilfswerk, in urma cu 10 ani, cei mai numerosi pacienti erau cetateni comunitari fara asigurari medicale si sociale, mai ales romani si bulgari.Potrivit unei clinici din Mainz care trateaza trimestrial aproape 500 de astfel de persoane, cam jumatate din pacienti ar fi cetateni germani.Malteser sustine ca trateaza anual peste 7.000 de persoane in cadrul serviciului de ajutoare medicala pentru cei fara asigurari. In total, ar fi vorba de peste 17.000 de tratamente medicale aplicate.Si despre ce fel de tratamente ar fi vorba? Enumeram din cazurile mentionate de colegii de la dpa: o somaleza insarcinata, un polonez diabetic, cu hipertensiune si probleme cu picioarele, un spaniol de 49 de ani fara locuinta, cu rani deschise la picioare.Foarte greu sunt ajutati pacientii cu boli cronice sau bolnavi de cancer, pentru ca mijloacele si resursele disponibile nu sunt pur si simplu de ajuns in aceste situatii.Medicii critica, insa, neimplicarea politicului in acest fenomen dureros. Deocamdata, ajutorul pentru acesti oameni vine de la medicii voluntari si de la organizatiile de ajutorare.In landul Hessa, din care face parte si orasul Offenbach, mentionat mai sus, guvernul regional se gandeste la infiintarea unui fond pentru tratarea pacientilor neasigurati. Se au in vedere si asa-numitele bilete spitalicesti anonime, masura care se aplica deja in landul Turingia.Crearea unui fond special ar fi de ajutor, spune pentru DPA medicul din Offenbach Matthias Zimmer, unul din voluntarii care ii ajuta pe pacientii fara asigurari. Dar doar daca demersul va fi unul nebirocratic.Cei afectati ar fi oameni bolnavi, care ar avea nevoie urgenta de ajutor. "La noi lucrurile functioneaza astfel: toti cei care ne trec pragul sunt ajutati", spune medicul de 37 de ani.