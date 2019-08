Cum incearca un sat din Germania sa atraga un nou medic: Primarul e necasatorit

Ziare.

"Efectul acestei mici adaugiri a fost intr-adevar extrem de surprinzator", a declarat Schmid joi pentru DPA. "Chiar nu am ne-am bazat pe acest lucru si am fost un pic coplesiti", a marturisit ea.Conducerea satului cu o populatie de sub 2.800 de locuitori, situat la circa 140 de kilometri nord-est de Munchen, a publicat intr-o revista medicala un anunt publicitar in care anunta ca Kollnburg este in cautarea unui medic generalist, adaugand observatia ca "primarul este inca necasatorit".Schmid a povestit ca mai multi medici au raspuns la anuntul publicitar, insa unii dintre acestia pareau mai interesati de statutul sau marital decat de post.