De ce sunt mai bune navele de croaziera decat salile de sport, pentru bolnavii de COVID-19. Opinia a doi experti

Propuneti ca nave militare si vapoare de croaziera sa fie transformate in vase-spital, ancorate in porturile germane de la Marea Nordului si Marea Baltica. Cum s-ar putea face asa ceva?

...si daca in Germania si Europa nicio companie similara nu se va oferi voluntar sa faca acest lucru?



In Germania se construiesc acum astfel de capacitati la sol, de exemplu pe aeroportul berlinez Tempelhof. Ce avantaje ar oferi vapoarele fata de

aceste solutii la sol?

Iar cei bolnavi grav trebuie dusi in spitale normale...

Italia, Spania, dar si tari ca Albania, Croatia sau Grecia au coaste maritime lungi, iar navele de croaziera sunt prezente in zona. Ce propuneti pentru aceste tari? Ce rol pot juca UE si NATO?

Doi experti germani in marina pledeaza in acest sens, iar SUA aplica deja acest sistem Ar fi o solutie buna, atat timp cat nu se asteapta la bordul intregii nave standarde de terapie intensiva. Nici in saloanele normale de spital din tara nu sunt neaparat alte standarde privind aerul de respirat.Desigur ca exista prevederi clare de igiena la curatarea incaperilor. Dar acestea se aplica exact la fel si pe navele de croaziera. Exista prevederi speciale privind aerul din salile de operatie si din saloanele de terapie intensiva.Pe navele de croaziera ar fi posibil de implementat, cu un anumit efort, dotarile tehnice care sa permita purificarea aerului la nivelul dorit. Si ar fi de conceput ca personalul de pe aceste nave, care este oricum antrenat in aceste practici de prim-ajutor, sa fie folosit in astfel de situatii. Trebuie doar definit clar de la bun inceput ce anume exact se va face din punct de vedere medical pe aceste vapoare.Potrivit informatiilor actuale, aceasta idee chiar este vizata in mod concret deja in SUA...Cele doua nave-spital ale armatei americane, construite pe modelul unui petrolier, au fost trimise in misiune - una se indreapta spre New York, pe Coasta de Est, cealalta in directia Los Angeles, respectiv Seattle, pe Coasta de Vest.Fiecare are o capacitate de cate 1.000 de paturi de spital. In plus, cel mai mare ofertant de vacante de croaziera din America, "Carnival Cruises", vrea sa puna la dispozitie o parte din flota sa pentru a fi transformata in vapoare-spital.Dreptul maritim international impiedica statul german sa confiste de exemplu o nava aflata sub pavilion panamez. Voluntariatul ar fi desigur premisa pentru aceasta idee.Si eu vad lucrurile la fel. Nu putem sa nu spunem insa ca am ratat sansa de a ne pregati niste rezerve din timp - atat noi, Republica Federala, cat si celelalte state din Uniunea Europeana. Sa fi avut de la bun inceput vapoare special dotate si pregatite pentru a putea fi utilizate in caz de criza sau conflict ca nave de transport sau de ajutor, fara sa fie nevoie sa ne bazam pe bunavointa companiilor private sau sa ne gandim chiar la masuri de confiscare si rechizitie.In perioada Razboiului Rece si in anumite tari, in Marea Britanie de exemplu, lucrurile au fost si sunt diferite: exista posibilitatea ca, in momente de criza, nave de croaziera si de transport sa fie trecute rapid in serviciul Marinei Militare, unde sa fie redirectionate spre folosire in alte scopuri.Un exemplu istoric este nava de croaziera Uganda, rechizitionata in 1982 pentru a fi utilizata in razboiul din Insulele Falkland. In 60 de ore, ea a fost transformata din nava de linie in transportator de trupe si ulterior in nava-spital.Astfel de solutii - sali de sport, aeroporturi vechi, sali de expozitii sau nave de croaziera - sunt bune pentru ca ofera suprafete mari, necesare avand in vedere numarul mare de cazuri de infectari.De exemplu, in cazul actual al pandemiei de coronavirus, pacientii care nu au nevoie de respiratie artificiala (si marea majoritate nu au) ar putea fi ingrijiti foarte bine in astfel de spitale improvizate. Ar primi tuburi cu oxigen la pat si nu ar avea nevoie de alte masuri de ingrijire intensiva.In sali de sport, paturile ar fi despartite doar de niste paravane. Pe nave de croaziera in schimb, ingrijirea lor ar fi mult mai buna, mai confortabila, mai sigura. Acolo ar fi posibil ca pacientii sa primeasca mancare gatita chiar pe nava, la cele mai inalte standarde, nu alimente furnizate de vreo firma de catering, preparate undeva in niste bucatarii improvizate.Aceste nave de croaziera sunt concepute tocmai pentru a ingriji oameni, cu standarde de igiena ridicate si cu aprovizionare cu oxigen. Ar fi sigur o varianta mai buna decat salile de sport.Exact! Iar acest demers s-ar putea realiza foarte bine pe o astfel de nava de croaziera transformata in spital. Aceste nave au deja un loc special de aterizare pentru elicoptere. Si daca nu au, un astfel de loc poate fi construit rapid in zonele de pe nava solide, din punct de vedere structural, de exemplu, acolo unde sunt piscinele exterioare.Apoi, s-ar putea realiza foarte rapid transportul cu elicopterul al pacientilor de pe nava, a caror stare se inrautateste, la un spital corespunzator. Iar ulterior ar fi bine ca o astfel de nava sa fie pastrata permanent exact cu aceasta functie, de nava-spital.UE dispune deja de o institutie competenta - este vorba de Center for Desease Management din Stockholm. Cred ca UE isi poate asuma responsabilitati in aceasta criza cu ajutorul acestui centru.Pentru NATO nu vad un rol in prezent. Fortele militare marine din fiecare tara ar putea desigur juca un rol in construirea acestor capacitati. Italia este o mare putere maritima, are o Marina dezvoltata, care are cu siguranta capacitatea sa ajute. Dar nu trebuie sa comitem greseala de a transforma NATO intr-un fel de organizatie de ajutorare.Cei care ar organiza astfel de masuri la nivelul UE ar putea alcatui o echipa din care sa faca parte si oameni din domeniul militar. In prezent, medici ai Marinei germane lucreaza la sol, in Germania, in spitale improvizate pentru a ajuta pacienti civili.Un mecanism similar ar fi posibil pentru a trimite doctori din Marina germana sau franceza pe o nava-spital din Grecia, daca acolo criza ar fi sa zicem mai grava decat in Germania.