Dezvelirea unei statui a lui Karl Marx in Germania a declansat controverse (Video)

Ziare.

com

Dezvelirea acestei statui si alte evenimente pentru comemorarea filosoful la implinirea a doua secole de la nasterea acestuia au iscat controverse, scrie bbc.com.Marx este coautor al Manifestul Partidului Comunist, alaturi de Friedrich Engels. Potrivit Manifestului, toata istoria omenirii este bazata pe diferentele de clasa. Guvernul capitalist al Chinei ii prezinta lucrarea ca pilon central al modului sau de guvernare.Insa, Marx ramane o personalitate controversata in randul germanilor, dintre care multi au trait sub guvernul comunist al Uniunii Sovietice, inspirat de acest filosof."Daca vreti sa il criticati pe Marx, sunteti bineveniti, dar nu cu violenta si furie distructiva", a spus Michael Schmitz, purtator de cuvant al orasului Trier.Un partid de extrema dreapta, Alternative for Germany (AfD), planuise sa organizeze un mars al tacerii in memoria victimelor comunismului, in timp ce a fost planuit si un contra-protest.Teoriile lui Marx au fost folosite de adeptii lucrarilor sale pentru a pune bazele comunismului, un regim in care clasele sociale si proprietatea privata dispar.Totusi, noteaza BBC, state comuniste precum Uniunea Sovietica si China au devenit cunoscute pentru represiune si abuzuri ale drepturilor omului.Republica Democrata Germana, situata in partea de est a Germaniei de astazi, a fost dominata de Uniunea Sovietica in perioada 1994 - 1990, perioada in care a devenit mult mai saraca decat Republica Federala Germania (Germania de Vest).Malu Dreyer, lider al landului german Renania-Palatinat, a descris evenimentele de comemorare a nasterii lui Marx drept o oportunitate pentru a discuta despre filosof si despre lucrarile sale, mai degraba decat pentru a il "celebra" pe acesta.Alti politicieni germani si-au exprimat opiniile pe retelele de socializare."Draga Karl Marx, indiferent de cat de geniale au fost ideile tale, implementarea lor nu a avut succes niciodata. Vietile si sansele la fericire a milioane de oameni au fost tradate", a scris Peter Altmaier, ministru al Economiei."Karl Marx este inca relevant la 200 de ani de la nasterea sa (pe 5 mai 1818 - n.red.). Avansarea tehnologiei din prezent face posibila existenta unei societati mai bune. Insa, capitalismul distruge oamenii si natura", a fost o alta opinie, exprimata de parlamentarul de stanga Bernd Riexinger.Vorbind in Trier vineri, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a spus ca in prezent Marx "este blamat pentru lucruri de care nu este responsabil si pe care nu el le-a cauzat prin ceea ce a scris". "Acestea au fost cauzate de persoanele care au reinterpretat ceea ce a scris el, relevand chiar opusul ideilor sale", a explicat el.Oficiali din Trier au spus ca polemicile referitoare la acceptarea acelei statui realizate de Wu Weishan s-au desfasurat pe parcursul a doi ani, deoarece unele voci au argumentat ca acceptarea lucrarii de arta nu este compatibila cu criticarea abuzurilor drepturilor omului care se petrec in China.Vineri, bransa germana a organizatiei Pen a scriitorilor a transmis ca statuia nu ar trebui sa fie dezvelita pana cand Liu Xia, vaduva chinezului Liu Xiaobo, laureat al premiului Nobel pentru Pace, nu va fi eliberata din arestul la domiciliu. Liu Xia nu a fost niciodata condamnata pentru vreo infractiune.In acelasi timp, Alexander Gauland, liderul AfD, a spus ca nu ar trebui sa existe nici un "monument dedicat comunismului", deoarece aceasta ideologie a cauzat multa suferinta multor oameni.Insa, Wolfram Leibe, primarul orasului Trier, a spus ca statuia reprezinta o oportunitate pentru a reevalua atitudinile."Am acceptat statuia drept un gest de prietenie, iar aceasta lucrare ar trebui sa incurajeze oamenii sa il inteleaga pe Karl Marx. Poate ca anumite judecati si prejudecati vor fi reevaluate", a spus edilul.In Germania exista si alte monumente dedicate lui Marx, inclusiv casa in care s-a nascut acesta si o statuie in parcul din capitala Berlin.Orasul Trier, in care a fost dezvaluit noul monument dedicat filosofului, este vizitat de aproximativ 4,5 milioane de turisti, dintre care 50.000 din China, potrivit primarului Wolfram Leibe.In China, presedintele Xi Jinping a sustinut, vineri, un discurs in care l-a numit pe Marx "cel mai mare ganditor al timpurilor moderne". El i-a cerut Partidului Comunist al Chinei sa se intoarca la radacinile marxismului si a spus ca acest partid va ramane pentru totdeauna "gardianul si practicantul" teoriilor filosofului.In ciuda sistemului capitalist al Chinei, in aceasta tara exista sute de miliardari, precum si o prapastie care se adanceste tot mai mult intre bogati si saraci.