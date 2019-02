Die Welt: Proiectul gazoductului Nord Stream 2 intareste puterea Rusiei in Europa

Ziare.

"Acum, Berlinul si-a folosit influenta pentru a promova un- proiectul gazoductului Nord Stream 2", a scris Die Welt intr-un editorial aparut sambata."Germania si Rusia vor fi principalii castigatori ai acestui proiect, in timp cesi vor sa limiteze, nu sa incurajeze, dorinta Rusiei de agresiune", a adaugat cotidianul citat.Conform Die Welt, "Nord Stream 2 va transforma Germania in principalul distribuitor al gazului rusesc in Europa"."Acest lucru are sens din punct de vedere economic, efectele negative politice vor fi semnificative:, in timp ce neincrederea statelor central si est-europene fata de Germania va spori", a mai scris publicatia.Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au cazut vineri de acord asupra unei pozitii comune privind revizuirea reglementarilor in domeniul transportului gazelor naturale, care vizeaza in special proiectul gazoductului Nord Stream 2, pe baza unei, au declarat vineri pentru AFP o serie de surse diplomatice.. Acest acord va permite demararea negocierilor cu Parlamentul European pentru revizuirea Directivei europene cu privire la gazele naturale. Modificarile avut in vedere au drept obiectiv aplicarea regulilor de pe piata comuna a energiei si gazoductelor al caror punct de plecare se afla in tari terte.Aceasta revizuire, propusa de Comisia Europeana, este perceputa ca o dorinta a executivului comunitar de a reglementa mai bine proiectul gazoductului Nord Stream 2, care este in prezent construit intre Rusia si Germania, via Marea Baltica. Potrivit Bruxellesului, acest proiect pune in discutie independenta energetica a UE si securitatea aprovizionarii cu gaze naturale.Potrivit surselor diplomatice citate de AFP, mandatul acordat presedintiei romane a Consiliului UE reflecta o solutie de compromis transmisa vineri de Franta si Germania.", a declarat cancelarul german Angela Merkel intr-o conferinta de presa organizata la Berlin.Franta si Germania au fiecare companii implicate in proiectul Nord Stream 2.